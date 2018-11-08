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Официальный магазин Xiaomi на три дня снизил цены на смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты
Один из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — на 9, 10 и 11 ноября снизил цены на целый ряд гаджетов.
На сайте магазина
Ноутбук
Скидки предлагают и на другие девайсы — например, системы «умного» дома, камеры, зарядные устройства и квадрокоптеры.
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Количество акционного товара ограничено, и что скидка предоставляется от полной стоимости аппаратов.
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