Официальный магазин Xiaomi на три дня снизил цены на смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты

Один из официальных магазинов Xiaomi в Беларуси — xistore.by — на 9, 10 и 11 ноября снизил цены на целый ряд гаджетов.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

На сайте магазина говорится , что количество акционного товара ограничено, и что скидка предоставляется от полной стоимости аппаратов. Например, топовый смартфон Pocophone F1 подешевел до 820 рублей (-22%), Mi A2 — до 490 рублей (-32%), Redmi 6 — до 332 рублей (-24%).

Ноутбук Mi Book Air на 13,3 дюйма 2018 года (Intel Core i5 восьмого поколения, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти) на три дня опустился в цене до 2489,65 рублей — -15%. Внешний аккумулятор Mi Power Bank 2i (10 000 мАч) подешевел до 37,60 рублей (-20%).

Скидки предлагают и на другие девайсы — например, системы «умного» дома, камеры, зарядные устройства и квадрокоптеры.