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Брестчанин инсценировал ДТП ради страховки. Получалось не всегда
Житель Бреста обвиняется в инсценировках ДТП ради страховых выплат, сообщили в
38-летний мужчина заключал договоры добровольного страхования на свой Mercedes-Benz, а затем инсценировал ДТП и обращался к страховщикам за выплатами.
Следствие установило 5 таких эпизодов на общую сумму более 35 тыс. рублей. Еще в двух случаях схема не сработала — в выплате отказали.
Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество в крупном размере. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по этой статье.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество в крупном размере.
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