Брестчанин инсценировал ДТП ради страховки. Получалось не всегда

Житель Бреста обвиняется в инсценировках ДТП ради страховых выплат, сообщили в телеграм-канале СК.

38-летний мужчина заключал договоры добровольного страхования на свой Mercedes-Benz, а затем инсценировал ДТП и обращался к страховщикам за выплатами.

Следствие установило 5 таких эпизодов на общую сумму более 35 тыс. рублей. Еще в двух случаях схема не сработала — в выплате отказали.

Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество в крупном размере. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по этой статье.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.