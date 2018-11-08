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Брестчанин инсценировал ДТП ради страховки. Получалось не всегда

09.11.2018 13:28 — Разное | Tut.by  
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Житель Бреста обвиняется в инсценировках ДТП ради страховых выплат, сообщили в телеграм-канале СК.

38-летний мужчина заключал договоры добровольного страхования на свой Mercedes-Benz, а затем инсценировал ДТП и обращался к страховщикам за выплатами.

Следствие установило 5 таких эпизодов на общую сумму более 35 тыс. рублей. Еще в двух случаях схема не сработала — в выплате отказали.

Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество в крупном размере. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по этой статье.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество в крупном размере.
 
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