"Туманный Бульбион". Лучшие шутки о минском тумане

Минск накрыл туман. И пока ГАИ и МЧС призывают быть осторожными, пользователи соцсетей упражняются в остроумии — ведь на улице ничего не видно.

Посмотри, как прекрасен Минск без Минска pic.twitter.com/BTxbJKp3QW — Чай з варэннем (@belteanews) 8 ноября 2018 г.

Город в эти дни стал немного похож на Лондон и Сайлент Хилл.

Появились предположения о том, кто может прятаться в тумане.

Я Ёжик. Я упал в Свислочь. — Чай з варэннем (@belteanews) 9 ноября 2018 г.

Стал актуальным вопрос, как найти дорогу домой.

Возможно, солнечные дни в этом году исчерпаны.

Кто-нибудь вообще считал, сколько солнечных дней мы взяли в кредит в 2018 году? — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 8 ноября 2018 г.

это не кредит. это проценты вернула природа за прошлый год. — Yozh (@yozh_v) 8 ноября 2018 г.