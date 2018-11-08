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"Туманный Бульбион". Лучшие шутки о минском тумане
Минск накрыл туман. И пока ГАИ и МЧС
Город в эти дни стал немного похож на Лондон и Сайлент Хилл.
Появились предположения о том, кто может прятаться в тумане.
Стал актуальным вопрос, как найти дорогу домой.
Возможно, солнечные дни в этом году исчерпаны.
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Пока ГАИ и МЧС призывают быть осторожными, пользователи соцсетей упражняются в остроумии - ведь на улице ничего не видно.
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