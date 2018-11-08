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Туман в Беларуси стал причиной задержек авиарейсов и аварии со школьным автобусом

09.11.2018 13:00 — Разное | Ежедневник  
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Туман в Беларуси стал причиной задержек авиарейсов и аварии со школьным автобусом

фото: tvr.by

По прогнозу синоптиков, туманно в Беларуси будет и в субботу.

8-9 ноября из-за тумана задерживались авиарейсы из  Санкт-Петербурга, Москвы,  Запорожья, Багдада, Киева, Вильнюса, Стамбула, Варшавы, Амстердама, Львова, Берлина и других городов, сообщает TUT.BY. Рейс «Белавиа» Минск — Калининград — Минск отменен в том числе и из-за сильного тумана в самом Калининграде.

Плохая видимость на дорогах спровоцировала ДТП. Так, школьный автобус и погрузчик столкнулись в деревне Конвелишки Вороновского района. Водитель и еще несколько человек госпитализированы.

В ближайшие сутки туман над Беларусью не рассеется, предупреждают синоптики. В субботу погоду по-прежнему будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажном воздухе. Существенных осадков не ожидается. На большей части территории Беларуси сохранится туман, ночью и утром при отрицательных температурах в отдельных районах образуется слабый гололед. Температура ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем – от 2 до 8 тепла, по юго-западу страны – от 9 до 11 тепла.

В воскресенье погода начнет меняться. Территория Беларуси окажется на периферии холодного антициклона. Ожидаются кратковременные дожди, по востоку страны возможен мокрый снег, слабый гололед. Температура ночью составит от 0 до плюс 5 градусов, при прояснениях – до минус2. Днем - от 2 до 9 градусов тепла, по юго-западу до плюс 11.

 
Теги: Минск
 
 
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По прогнозу синоптиков, туманно в Беларуси будет и в субботу.
 
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