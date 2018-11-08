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Моцная картка предлагает держателям карточек конвертировать лайки в рубли

09.11.2018 13:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Моцная картка предлагает держателям карточек конвертировать лайки в рубли
Фото из открытых источников

С этой целью в социальных сетях организаторы акции предложили всем желающим «лайкать» специальный пост на официальной странице Моцнай картки с хэштэгом рубльзалайк. За каждый лайк организаторы перечислят 1 белорусский рубль в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Собранные средства будут переданы в декабре 2018 года для помощи маленьким пациентам РНПЦ.

Подробные условия акции:

  • быть подписчиком @mocnayakartka
  • поставить Like под этим постом #рубльзалайк.

Можно сделать больше. Для этого необходимо разместить информацию об акции у себя в ленте с хештегом #рубльзалайк и пригласить своих друзей стать подписчиком @mocnayakartka.

В первые дни зимы организаторы подсчитают количество собранных лайков от подписчиков @mocnayakartka, конвертируют их в рубли и перечислят из Благотворительного фонда «Моцная картка» в онкологический центр для помощи детям.

Хэштеги для постов: #рубльзалайк #моцнаякартка #благотворительность

Благотворительный фонд «Моцная картка» действует с 2017 года и регулярно предоставляет отчетность о перечисленных средствах. Подробную информацию о перечислениях можно увидеть на сайте фонда

В 2018 году на сайте фонда появилась Аллея сердец. Каждое сердце в Аллее – это личный вклад и бесценная помощь детям, больным онкологией непосредственно держателями карточек «Моцная картка». Любой платеж, совершенный в адрес благотворительного фонда «Моцная картка» по ЕРИП или по системе платежей WEBPAY зажигает персональное сердце в Аллее сердец благотворителя.  В сердце Благотворителя будет указана сумма и дата платежа, а также фамилия и инициалы, указанные при оформлении платежа.

Моцная картка предлагает держателям карточек конвертировать лайки в рубли
 

Справка:

Местный благотворительный фонд «Моцная картка» создан для того, чтобы совместными усилиями наиболее активных участников финансовой жизни страны – банков и торговых предприятий – сформировать эффективный и постоянно действующий механизм помощи детям, которые имеют онкологические заболевания и заболевания сердца.

Для выполнения поставленных целей Фонд организует сбор денежных средств от банков и торговых организаций. Взносы в фонд от банков и торговых организаций формируются в зависимости от суммы безналичных операций, которые проходят по банковским карточкам «Моцная картка».

 
 
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Благотворительный фонд «Моцная картка» объявляет старт акции #рубльзалайк и предлагает всем желающим стать ее участником.
 
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