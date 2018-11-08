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Моцная картка предлагает держателям карточек конвертировать лайки в рубли
09.11.2018 13:33 — Разное | Аргументы и факты
С этой целью в социальных сетях организаторы акции предложили всем желающим «лайкать» специальный пост на официальной странице Моцнай картки с хэштэгом рубльзалайк. За каждый лайк организаторы перечислят 1 белорусский рубль в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Собранные средства будут переданы в декабре 2018 года для помощи маленьким пациентам РНПЦ.
Подробные условия акции:
Можно сделать больше. Для этого необходимо разместить информацию об акции у себя в ленте с хештегом #рубльзалайк и пригласить своих друзей стать подписчиком @mocnayakartka.
В первые дни зимы организаторы подсчитают количество собранных лайков от подписчиков @mocnayakartka, конвертируют их в рубли и перечислят из Благотворительного фонда «Моцная картка» в онкологический центр для помощи детям.
Хэштеги для постов: #рубльзалайк #моцнаякартка #благотворительность
Благотворительный фонд «Моцная картка» действует с 2017 года и регулярно предоставляет отчетность о перечисленных средствах. Подробную информацию о перечислениях можно увидеть на сайте
В 2018 году на сайте фонда появилась
Справка:
Местный благотворительный фонд «Моцная картка» создан для того, чтобы совместными усилиями наиболее активных участников финансовой жизни страны – банков и торговых предприятий – сформировать эффективный и постоянно действующий механизм помощи детям, которые имеют онкологические заболевания и заболевания сердца.
Для выполнения поставленных целей Фонд организует сбор денежных средств от банков и торговых организаций. Взносы в фонд от банков и торговых организаций формируются в зависимости от суммы безналичных операций, которые проходят по банковским карточкам «Моцная картка».
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Благотворительный фонд «Моцная картка» объявляет старт акции #рубльзалайк и предлагает всем желающим стать ее участником.
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