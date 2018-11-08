Лимит ввоза товаров из-за границы с 2019 года будет снижен до 500 евро

Это предусмотрено соответствующим решением Евразийской экономической комиссии, которое было подписано 1 ноября.

Так, с 1 января 2019 года в Беларуси будет действовать новая норма ввоза товаров для физических лиц. То есть с начала следующего года белорусы смогут привезти из-за границы товары на общую сумму до 500 евро и с весом до 25 кг, пишет БЕЛТА.

К слову, до конца 2018 года норма беспошлинного ввоза товаров в Беларусь физлицами составляет 1500 евро и 50 кг.

Решение вступит в силу через 10 дней со дня опубликования.