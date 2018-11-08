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ФРС США оставила базовую процентную ставку в диапазоне 2-2,25% годовых
09.11.2018 13:06 — Разное | Аргументы и факты
Федеральная резервная система США по итогам двухдневного заседания приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 2-2,25% годовых, передает
Сообщается, что данное решение совпало с прогнозами множества экспертов и участников рынка. ФРС отметила, что за последние месяцы были зафиксированы спад безработицы и рост потребительских расходов, тогда как инвестиции бизнеса в основной капитал стали более умеренными.
Напомним, что в октябре Федеральная резервная система США объявила о решении повысить базовую процентную ставку. Она выросла на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25% годовых.
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство этим решением. Позднее он говорил, что ФРС «спятила» из-за повышения ставки.
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Данное решение совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.
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