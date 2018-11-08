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Эксперт поставил диагноз Лукашенко: старый, уставший и тяжелый на подъем

09.11.2018 13:32 — Разное | UDF  
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Валерий Карбалевич. Фото: DW
Политолог Валерий Карбалевич в колонке на Радыё Свабода назвал причины отказа Александра Лукашенко от поездки в Париж на празднование столетия окончания Первой мировой войны.

"Можно затеряться среди десятков президентов". Почему Лукашенко не летит в Париж?

– Ранее белорусский правитель был очень легкий на подъем, принимал почти все международные приглашения, посещал различные саммиты от ООН и ОБСЕ до Движения неприсоединения. И очень обижался, скандалил, когда не получал приглашений на международные форумы… Теперь все иначе, – отметил Валерий Карбалевич.

Он назвал несколько причин довольно неожиданного решения главы государства. Во-первых, наверное, МИДу Беларуси не удалось организовать встречи Александра Лукашенко с известными мировыми лидерами, руководителями ведущих стран. Во-вторых, возможно, Лукашенко понимает, что в Париже он затеряется среди звезд мировой политики.

Класковский: «Лукашенко предпочитает въезжать в Европу на белом коне, а не теряться в массовке»

– В-третьих, Лукашенко постарел, устал, стал тяжелее на подъем, ему чаще хочется покоя. Поэтому он стал более разборчив, не все приглашения принимает, – считает политолог. – Однако в таком случае можно задать вопрос: зачем он ездит на эти бесконечные саммиты СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, которые в основном бесполезные и пустые? Ответ прост. Это необходимый ритуал, за которым следит Путин и от выполнения которого зависит объем российских субсидий.

В-четвертых – и, может быть, главное, – Лукашенко от контактов с западными политиками чувствует психологический дискомфорт. В коммуникации с европейцами или американцами глава Беларуси имеет комплекс виновного.

Даже если они молчат. Вот на недавнем заседании Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске, основной состав участников которого составляли западные политики и эксперты, Лукашенко вдруг начал дискуссию о демократии и правах человека. Хотя никто этого вопроса не упоминал.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее белорусский правитель был очень легкий на подъем, напоминает Валерий Карбалевич.
 
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