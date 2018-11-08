Закрытые данные эстонской армии находились пять лет в свободном доступе в интернете - СМИ

В отвечающем за безопасность регистре документов Сил обороны Эстонии на протяжении пяти лет в публичном доступе находились документы, предназначенные для внутреннего пользования, выяснила газета Eesti Paevaleht.

В регистре документов, который называется Saurus, насчитывалось сотни объяснительных и рапортов, составленных "срочниками" или их командованием в ходе дисциплинарных производств, пишет в пятницу издание.

Из документов можно было узнать, кто какую информацию передавал офицерам. Например, один младший сержант сообщил руководству о том, кто употребляет в части марихуану и кто ее туда поставляет.

Часть документов содержала и описание личности служащих, говорится в публикации. "Этот солдат ленивый и невменяемый", - написало об одном срочнике начальство, когда тот не подчинился приказу перестать есть ложкой из общего термоса.

Содержались в документах и данные о здоровье военнослужащих.

Несмотря на то, что Силы обороны закрыли Saurus для "упорядочивания данных", в поисковой системе Google по-прежнему можно найти выдержки из служебных документов.

1 ноября эстонская спецслужба - Инспекция по защите данных - начала в отношении Сил обороны производство по надзору.

Поскольку, исходя из Пенитенциарного кодекса, в случае выявления нарушений наказать непосредственно Силы обороны будет невозможно, то будут наказаны те работники ведомства, которые столь халатным образом отнеслись к документации, пишет газета.