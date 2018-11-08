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Британцы подсчитали, сколько жизней удалось бы спасти, если бы сосиски стоили в два раза дороже
Ученые из Оксфордского университета предложили повысить в Великобритании цены на красное мясо (на 13%) и мясную продукцию (на 79%), чтобы снизить их потребление. По их
Как объясняет
Британская служба здравоохранения
— Каждый, кто беспокоится, что цена на сосиски поднимется вдвое, может пока не волноваться. Это лишь исследование, изучившие потенциальный эффект от такого решения, а не государственная политика: все-таки подорожание нездоровой еды в первую очередь станет ударом по беднейшим семьям. Но в то же время работа ученых подчеркивает риски для здоровья от употребления красного мяса и мясных продуктов.
В апреле 2018 года в Великобритании ввели «
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Ученые из Оксфордского университета предложили повысить в Великобритании цены на красное мясо (на 13%) и мясную продукцию (на 79%), чтобы снизить их потребление.
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