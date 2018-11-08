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Британцы подсчитали, сколько жизней удалось бы спасти, если бы сосиски стоили в два раза дороже

09.11.2018 13:46 — Разное | Tut.by  
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Ученые из Оксфордского университета предложили повысить в Великобритании цены на красное мясо (на 13%) и мясную продукцию (на 79%), чтобы снизить их потребление. По их прогнозам, если упаковка сосисок подорожала бы в два раза, то это предотвратило бы смерть 6 тысяч британцев каждый год и сэкономило бы миллиард фунтов для системы здравоохранения ежегодно.


Источник: pixabay.com

Как объясняет Международное агентство по изучению рака, с регулярным употреблением в пищу красного мяса или мясной продукции связано повышение риска заболевания некоторыми видами рака. Несмотря на то, что этот риск невысок, он может представлять серьезную проблему для общественного здравоохранения, поскольку в мире очень многие люди едят мясо, и уровень его употребления растет в странах с низким и средним уровнем дохода.

Британская служба здравоохранения подчеркивает, что потребление красного мяса и мясной продукции в Великобритании больше нормы. Она назвала исследование интересным документом, который станет началом споров:

— Каждый, кто беспокоится, что цена на сосиски поднимется вдвое, может пока не волноваться. Это лишь исследование, изучившие потенциальный эффект от такого решения, а не государственная политика: все-таки подорожание нездоровой еды в первую очередь станет ударом по беднейшим семьям. Но в то же время работа ученых подчеркивает риски для здоровья от употребления красного мяса и мясных продуктов.

В апреле 2018 года в Великобритании ввели «налог на сахар», который распространяется на безалкогольные напитки с содержанием сахара выше 5 г на 100 мл. Взрослому человеку достаточно 12 чайных ложек сахара в день — а в банке газировки их может быть больше десяти.

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Ученые из Оксфордского университета предложили повысить в Великобритании цены на красное мясо (на 13%) и мясную продукцию (на 79%), чтобы снизить их потребление.
 
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