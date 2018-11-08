«Делайте вкусно, и всё!» Как 38 тыс. фермеров ЮАР кормят 150 млн. человек

В южноафриканском супермаркете поначалу просто теряешься. Огромные прилавки с мясом: превосходная вырезка из говядины, нежнейшая копчёная свинина, бараньи рёбрышки. «Бурская колбаса» (длинная, вроде верёвки, сосиска) — только из настоящего филе. Сыры, разумеется, тоже местные: есть стандартный «чеддер», а есть и «голландский» — из овечьего и козьего молока. Во фруктово-овощном отделе хочется съесть всё сразу — и мандарины, и помидоры, и голубику. Про вино скажу отдельно — ощущение, что шкафы с ним никогда не кончатся. Импорта почти нет. Лишь в тёмном углу жалко теснится пара бутылок вина из Франции, на полках, зажатые, как бедные родственники, спряталось итальянское оливковое масло вместе с сомнительными рыбными консервами из Португалии. Своего производителя в ЮАР защищают жёстко, и иностранные закуски в магазины пускают неохотно. Ведь Южная Африка является одним из шести крупнейших производителей еды в мире, хотя меньше 15% (!) её территории пригодны для сельского хозяйства. Удивительно, что такое гигантское количество продуктов поставляют всего лишь... 38 тыс. фермеров. Обозреватель «АиФ» попытался узнать, чему Россия может научиться у ЮАР в вопросе реального импортозамещения.



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«Воду покупал у спекулянтов»

Инженер из Германии Гюнтер Хайцман перебрался в городок Стелленбос неподалёку от Кейптауна 25 лет назад. «Тогда многие белые жители уезжали, поэтому ферму я купил дёшево, — рассказывает он. — С тех пор развожу коз. Продаю и молоко, и сыр, и вяленое мясо — билтонг. Ну и, конечно, развиваю виноградник. Первые лозы сюда привезли изгнанные из Франции гугеноты. Легко ли работается? Я бы так не сказал. Знаете, какая у нас недавно была страшная засуха? Ужас. Я воду для полива у спекулянтов покупал». Строгое правило, которого придерживается Хайцман, — продукты обязаны быть вкусными. «Пробую свой сыр всегда. Если вдруг не нравится, в магазины не отдаю». В ЮАР производители не думают, как бы максимально удешевить производство, напихать в сыр побольше пальмового масла и продать товар, стоивший 2 доллара, за 100 баксов. Тут фермер реально отвечает за качество — иначе он навеки потеряет своих покупателей.

— Обратите внимание на сроки хранения, — водит меня по супермаркету в Йоханнесбурге фермер с 30-летним стажем Габриэль Лаундау. — Йогурт не портится всего несколько дней, молоко простоит в холодильнике 3 суток, мясо должны хранить в специальной камере максимум 96 часов и выдерживать 20 дней, когда оно предназначено для стейков. У нас бум экологических продуктов. Я побывал в Америке. Там не еда, а сплошная химия. Положи помидор на площади в Нью-Йорке и вернись туда через год — он будет выглядеть отлично и свежим: столько внутрь напихано консервантов. Многие южноафриканские фермеры выращивают скот и делают кисломолочные продукты по старинке: по рецептам прадедов, приехавших 300 лет назад из Нидерландов. Именно поэтому наши говядина, баранина и свинина настоящие. Мой сосед ездил в Россию и рассказал — у вас активно возрождают производство еды. Это замечательно, но следует помнить: продукты должны быть доступными, натуральными и вкусными, а не дешёвым суррогатом, который призывают есть только потому, что это своё.



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Мясо должно стоить дёшево

Мясо в ЮАР — настоящий культ, целая религия. Когда едешь по стране на автобусе, за окном всюду видишь пасущиеся стада: коровы, овцы, козы. В магазинах гигантские отделы стейков — только вот стоят они не 1500 руб., как в РФ, а в 3 раза меньше. По выходным множество семей собираются на браай (разновидность наших шашлыков, жарят отбивные на углях). Поголовье скота в ЮАР насчитывает 13,5 млн голов, и фермеры выращивают на специальных участках... траву, чтобы животным было чем питаться, — засуха в Африке не редкость. Удивительно, каким образом на безводной земле удаётся разводить коров мясных пород. В близлежащих странах — Ботсване, Зимбабве, Замбии, Анголе — и в каждом магазине полно южноафриканских отбивных: ЮАР производит количество еды, достаточное для пропитания 150 млн человек (то бишь всего населения России, и ещё останется). Казалось бы, вот он, рецепт процветания: не кормите животных копеечным комбикормом, не колите им антибиотики и гормоны для роста. Но наши российские производители в большинстве своём почему-то такие элементарные методы не понимают. Им лишь бы побыстрее вырастить бычка, забить на котлеты и на ходу продать, сунув в карман наличные. Заграничные продукты на рынке ЮАР отсутствуют не только по причине запретов и пошлин. Их тут просто не покупают. Зачем человеку приобретать филе, замороженное ещё до Второй мировой войны, если своего мяса навалом? В основном отбивные из скота на free range, то есть на свободном выпасе, не зажатого в клетках, где невозможно повернуться. И, пожалуй, главное — еда стоит весьма доступных денег. А не так, как у нас на Даниловском рынке в Москве, где продают козий сыр по 3 тыс. руб. за 1 кг (в 4 раза дороже, чем в ЮАР) и с гордостью говорят: ну, знаете ли, это же экологическое отечественное производство.



Традиционная кухня в ресторане. Фото: Flickr.com / Kwang Cho

Страус на морозе

— Помимо мяса фермеры используют любые возможности для заработков, — объясняет журналист Чака Мгустенде. — В Стелленбосе и Франсхуке между «винными поместьями» курсирует трамвайчик для туристов: гости дегустируют вино, покупают сыр и копчёности, обедают — теперь при каждой ферме открыт ресторан. Помимо коров и овец наши «крестьяне» стали разводить страусов — из кожи делают кошельки, а филе очень полезно для здоровья и охотно раскупается. Кстати, не следует думать — это только потому, что дело происходит в Африке. Страусы живут и в куда более холодном климате, хоть в российских морозах. Есть ещё вещь, заставляющая меня улыбаться: фермеры получают удовольствие от своей работы. С любовью обрабатывают землю, ухаживают за виноградной лозой, делают замечательные вина и пасут коров, чьё мясо настолько нежное, что по вкусу его легко спутать с пирожным. Тут нет абсолютно никаких секретов. Просто обожайте своё дело и старайтесь производить вкусные продукты.

На фермерском рынке в Кейптауне столы натурально ломятся от сыров, ветчины и колбас — торговцы отрезают толстые ломти, умоляют попробовать хоть кусочек. Цены (а ЮАР — недешёвая страна) весьма умеренные. Почему-то у нас в России импортозамещение пока выражается в двух аспектах: либо вредные «сметанные» и «сырные» продукты с диким количеством пальмового масла за копейки, либо вкусные деликатесы по совершенно космическим ценам, куда дороже, чем в Европе. Опыт ЮАР показывает — производить качественную еду не так уж и трудно.

В предыдущей статье я задавался вопросом: а что, если фермеры из Южной Африки, имеющие проблемы с новой властью, переберутся к нам? Ничего плохого в привлечении заграничных землепашцев в РФ нет. При Екатерине II к нам ехали и греки, и немцы, и французы: страна от этого только богатела. Может, хотя бы южноафриканцы научат отечественного производителя — еда должна быть своя, дешёвая и вкусная. В противном случае никакого импортозамещения не будет.