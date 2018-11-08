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ГТК сообщил об увеличении товарного транзита через Беларусь

09.11.2018 13:40 — Разное | Ежедневник  
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ГТК сообщил об увеличении товарного транзита через Беларусь

фото: bpb.by

За 9 месяцев этого года объем транзитных товаров, следующих через Беларусь, вырос на 18% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета, 80% транзитных товаров составляют товары Российской Федерации. Причем доля российских товаров в общем транзите растет: за 9 месяцев через Беларусь проследовало на 20% больше товаров РФ, чем за аналогичный период прошлого года. Если в 2017 году проследовало порядка 36 млн тонн российских товаров, то в этом году - 43 млн тонн.

Рост в данной сфере, комментирует ГТК, свидетельствует о транзитном потенциале Беларуси и ускорению проведения таможенных операций.

 
 
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За 9 месяцев этого года объем транзитных товаров, следующих через Беларусь, вырос на 18% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
 
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