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Минчане в соцсетях шутят про туман, который держится в городе уже двое суток
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Минск уже двое суток «утопает» в тумане. По прогнозам, он будет и завтра, 10 ноября, из-за чего Белгидромет
Такая погода разбудила в минчанах чувство юмора − в соцсетях начали активно шутить про «Сайлент Хилл», Слендермена и «исчезнувшие» дома. Некоторых туман и вовсе вдохновляет на фотошоп − как тут не приделать к фотографии изображение инопланетного корабля! Можно устраивать конкурс лучших мемов про туман в Минске.
Специально для Екатерины Ткаченко туман подчёркивает то, что больше всего нужно в такую погоду пятничным вечером.
А Николай Ковалев говорит, что за городом нет тумана, хотя Белгидромет поспорил бы с этим. Но у Николая есть доказательства в виде фотографии.
В telegram-канале «Чай з малинавым варэннем» опубликовали подборку фотографий, над которыми поработали с фотошопом.
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