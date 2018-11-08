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Минчане в соцсетях шутят про туман, который держится в городе уже двое суток

09.11.2018 13:44 — Разное | KYKY  
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Минск уже двое суток «утопает» в тумане. По прогнозам, он будет и завтра, 10 ноября, из-за чего Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. ГАИ и МЧС предупреждают о плохой видимости (100-500 метров) и просят быть очень внимательными. В Нацаэропорту из-за погоды задерживаются рейсы, некоторые и вовсе отменяются, но ситуация не критичная.

Такая погода разбудила в минчанах чувство юмора − в соцсетях начали активно шутить про «Сайлент Хилл», Слендермена и «исчезнувшие» дома. Некоторых туман и вовсе вдохновляет на фотошоп − как тут не приделать к фотографии изображение инопланетного корабля! Можно устраивать конкурс лучших мемов про туман в Минске.

Специально для Екатерины Ткаченко туман подчёркивает то, что больше всего нужно в такую погоду пятничным вечером.

А Николай Ковалев говорит, что за городом нет тумана, хотя Белгидромет поспорил бы с этим. Но у Николая есть доказательства в виде фотографии.

В telegram-канале «Чай з малинавым варэннем» опубликовали подборку фотографий, над которыми поработали с фотошопом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меня часто спрашивают как там вид с 25 этажа. Сегодня утром это было так

 
Теги: Минск
 
 
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Минск уже двое суток «утопает» в тумане. По прогнозам, он будет и завтра, 10 ноября, из-за чего Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. ГАИ и МЧС...
 
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