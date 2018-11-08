Минчане в соцсетях шутят про туман, который держится в городе уже двое суток

Минск уже двое суток «утопает» в тумане. По прогнозам, он будет и завтра, 10 ноября, из-за чего Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. ГАИ и МЧС предупреждают о плохой видимости (100-500 метров) и просят быть очень внимательными. В Нацаэропорту из-за погоды задерживаются рейсы, некоторые и вовсе отменяются, но ситуация не критичная.

Такая погода разбудила в минчанах чувство юмора − в соцсетях начали активно шутить про «Сайлент Хилл», Слендермена и «исчезнувшие» дома. Некоторых туман и вовсе вдохновляет на фотошоп − как тут не приделать к фотографии изображение инопланетного корабля! Можно устраивать конкурс лучших мемов про туман в Минске.

Специально для Екатерины Ткаченко туман подчёркивает то, что больше всего нужно в такую погоду пятничным вечером.

А Николай Ковалев говорит, что за городом нет тумана, хотя Белгидромет поспорил бы с этим. Но у Николая есть доказательства в виде фотографии.

Туман настолько густой, что только что внезапно непонятно откуда на меня выбежал ребёнок и так же внезапно через пару шагов куда-то исчез. Самая яркая визуализация обычной женской задержки. — Х С Б (@pasha_hsb) 9 ноября 2018 г.

В telegram-канале «Чай з малинавым варэннем» опубликовали подборку фотографий, над которыми поработали с фотошопом.