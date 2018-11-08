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"Белоруски - сильные. Таких женщин я люблю". В Минске на подиум вышли модели 40+

09.11.2018 13:55 — Разное | Tut.by  
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Никаких возрастных ограничений. Во второй день Белорусской недели моды по подиуму дефилировали как профессиональные, так и возрастные модели из Беларуси, представляя коллекцию итальянского дизайнера Марко Рамбальди.


Коллекция «весна-лето — 2019» посвящена культуре Италии семидесятых, ярчайшей эпохи в истории моды страны, и столкновению ее с бунтующей современностью. Дизайнер считает, что элегантность, верность собственному стилю и стремление создавать новое — то, чему молодежи 21 века можно поучиться у старших. Этим и обусловлено участие в показе моделей 40+, с которыми Рамбальди работает регулярно.



— Надеюсь, возрастные модели на подиуме — это не сиюминутный тренд. Важно доносить до публики, что красивая женщина, — это не только худая и высокая шестнадцатилетняя девушка. Женщина остается красивой в любом возрасте и с любой фигурой. Думаю, участие в показах взрослых моделей либерализует взгляд на женщин, — поделился мнением Рамбальди.


— Мне очень понравилось работать с белорусками, потому что они очень сильные, а именно таких женщин я люблю (смеется). Общаться со взрослыми моделями всегда интересно, потому что за каждой из них стоит какая-то история, и проходя по подиуму, они доносят ее, кроме своей красоты и элегантности.

Марина Новоселова работает главным бухгалтером, она увидела объявление о поиске возрастных моделей для показа на BFW в инстаграме и, долго не раздумывая, отправила свои фотографии.


— Решила воспользоваться шансом, чтобы реализовать свою мечту. Буквально позавчера мне позвонили и сказали, что мою кандидатуру одобрил Рамбальди. Сегодня утром у нас была репетиция и мечта молодости наконец-то осуществилась. Я очень волновалась, но волнение вылилось в драйв, с которыми я шла по подиуму.

Женщины добирались на показ даже из других городов Беларуси. Ольга, визажист по профессии, рассказывает, что приехала из Солигорска по приглашению Mary Kay.


— Почувствовать себя моделью в возрасте 40+ просто невероятно. Конечно, было волнительно, но я считаю, что возраст в первую очередь — в голове. Бывает, что женщине 45, но чувствует она себя на 25, а значит, так и есть. Бывает и наоборот: люди стареют раньше возраста в паспорте.

На показ BFW пришел господин Паоло Тонини, заместитель посла Италии в Республике Беларусь. Показ Марко Рамбалди прошел при поддержке посольства Италии. Он рассказал, что Италия очень заинтересована в белорусской моде. Развитию отношений содействует соглашение, которое подписали белорусская и итальянская палаты моды.



— В Италии много высококлассных дизайнеров, которые регулярно принимают участие в Белорусской неделе моды. С точки зрения коммерции, Италии очень интересна Беларусь: товарооборот итальянской одежды и аксессуаров с Беларусью увеличился более чем на 40 процентов за первые полгода 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года. Мы видим, что итальянская мода нравится белорусам, они покупают нашу одежду, аксессуары, поэтому кроме кино, языка и других сфер искусства мы поддерживаем итальянских дизайнеров на важнейшем событии белорусской моды.

Показы модного форума продлятся до 11 ноября. С расписанием можно познакомиться на сайте.

 
Теги: знакомства
 
 
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На Белорусской неделе моды состоялся показ дизайнера из Италии Марко Рамбальди, который пригласил к участию взрослых моделей
 
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