Бурные торги: доллар рванул вверх, российский - упал

Торги в пятницу 9 ноября прошли довольно бурно. Курсы доллара и российского рубля всего за один день изменились более чем на 0,5%, но двигались они в противоположных направлениях.





Это позволило белорусскому рублю укрепиться к валютной корзине на 0,15%, а с начала недели уже на 0,41%.





Курс доллара подскочил сразу на 0,0117 рубля до 2,1336 BYN/USD и оказался на максимуме за 29 дней.





Курс евро снизился на 0,0065 рубля до 2,4185 BYN/EUR, покинув максимум за три недели, на котором оказался вчера.





Курс российского рубля рухнул на 0,0166 рубля до 3,1868 BYN/100 RUB. Это самое низкое значение за последние 45 дней.





Россия





На Московской бирже к 11:30 российский рубль прилично сдал к доллару:





средневзвешенный курс доллара рванул вверх на 63 копейки до 66,8497 USD/RUB;

средневзвешенный курс евро подрос всего на 13 копеек до 75,80 EUR/RUB.