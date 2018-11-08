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Бурные торги: доллар рванул вверх, российский - упал

09.11.2018 13:53 — Разное | Партизан  
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Российский рубль завершил торги на минимуме за 1,5 месяца, а доллар - на максимуме за месяц!

Торги в пятницу 9 ноября прошли довольно бурно. Курсы доллара и российского рубля всего за один день изменились более чем на 0,5%, но двигались они в противоположных направлениях.

Это позволило белорусскому рублю укрепиться к валютной корзине на 0,15%, а с начала недели уже на 0,41%.

Курс доллара подскочил сразу на 0,0117 рубля до 2,1336 BYN/USD и оказался на максимуме за 29 дней.

Курс евро снизился на 0,0065 рубля до 2,4185 BYN/EUR, покинув максимум за три недели, на котором оказался вчера.

Курс российского рубля рухнул на 0,0166 рубля до 3,1868 BYN/100 RUB. Это самое низкое значение за последние 45 дней.

Россия

На Московской бирже к 11:30 российский рубль прилично сдал к доллару:

средневзвешенный курс доллара рванул вверх на 63 копейки до 66,8497 USD/RUB;
средневзвешенный курс евро подрос всего на 13 копеек до 75,80 EUR/RUB.

 
 
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Российский рубль завершил торги на минимуме за 1,5 месяца, а доллар - на максимуме за месяц!
 
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