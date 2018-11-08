Первая древнейшая. Куда подевались белорусские проститутки?

Иностранцев удивляет не только чистота белорусских городов, но и отсутствие (или скорее не явное присутствие) жриц любви на автотрассах и вдоль центральных дорог. Это в Италии или во Франции одетых в мини-юбки и обутых в босоножки на платформе девушек можно увидеть прямо под знаком «проституция запрещена». А у нас, во-первых, холодно, во-вторых, и знаков таких нет, в-третьих, ситуация под контролем.

Минске В задержали девушек, которые предлагали интимные услуги за деньги

Куда спрятались?

Увы, это не значит, что проституция побеждена. По данным Министерства внутренних дел Беларуси, на учете подразделений по противодействию торговле людьми МВД состоят 2353 человека, занимающихся проституцией. Из них 1082 - в Минске (46%).

За первые шесть месяцев 2018 года к административной ответственности за проституцию привлечены 607 лиц. Наибольшее количество в Минске - 256, в Гомельской области - 93 и в Витебской - 81.

В последнее время значительно увеличилось число лиц, которые предлагают сексуальные услуги, используя Интернет: их насчитывается более 20% общего количества.

Еще лет десять назад большинство лиц, предлагающих услуги интимного характера, были сконцентрированы на автотрассах и улицах городов (до 70%), а также в гостиницах (около 20%), в газетах и Интернете объявления размещали лишь 10%.

Как наказывают?

Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми внедряет практику наказания за проституцию в виде административного ареста. В первом полугодии его применяли почти в каждом четвертом случае - 131 раз.

«Данная практика вызвана тем, что лишь 5-10% задержанных за занятие проституцией лиц своевременно уплачивают наложенные штрафы», - поясняют в МВД.

Сколько зарабатывают?

По сведениям правоохранителей, уличные проститутки получают 50-80 долларов в час. «Низший предел - 10 долларов за половой акт, верхний - порядка 90 за час, что указывает на некоторый рост их запросов, - говорится в сообщении на сайте МВД. - Ранее средний уличный тариф составлял 40-70 долларов за час».

Проститутки, работающие по вызову и объявлениям, оценивают свои услуги в 80-100 долларов за час. Минимальная цена - 40 долларов, максимальная - 150. Так называемые элитные проститутки часовую встречу с клиентом оценивают в 300-500 долларов, а при поиске клиентов в ночных клубах, выезде на базу отдыха либо эскорте с интимом, что рассматривается как услуги на всю ночь, - 500-1500 долларов.

В МВД обращают внимание: получила развитие студенческая проституция. Только в Минске до 15% выявленных проституток - студентки высших учебных заведений.

Сергей ЧЕРНОМОРЕЦ