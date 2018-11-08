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Могилевская область 12 — 18 ноября присоединится к Всемирной неделе предпринимательства

09.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Могилевская область 12 — 18 ноября присоединится к Всемирной неделе предпринимательстваМогилевская область 12 — 18 ноября присоединится к Всемирной неделе предпринимательства. Об этом корреспонденту сайта сообщили в комитете экономики облисполкома.

Так, 14 ноября во Дворце культуры области организуют межрегиональный бизнес-форум «Кооперация производства, бизнеса и науки в промышленности: успехи, проблемы, перспективы». На базе IT лаборатории, которая работает в Белорусско-Российском университете, 12-16 ноября состоится неделя бизнес-образования молодежного предпринимательства в сфере информационных технологий. В институте правоведения 13 ноября запланирован семинар на тему: «Правовые основы бизнеса для молодежи» и встреча со студентами «Роль предпринимательских объединений в развитии и расширении бизнеса региона». В этот же день в БГСХА пройдет стартап-школа по проектированию и запуску бизнеса «Регистрация компании: юридические аспекты», а 16-го ноября — финал конкурса молодежных бизнес-идей «Мой стартап».

На площадке ОАО «Могилевское агентство регионального развития» проведут круглый стол «Возможности межрегионального сотрудничества предпринимателей Могилевской и Смоленской областей» и обучающий семинар «Маркетинг — составляющая успеха предприятий, занимающихся ВЭД». В ЗАО «Технологический парк Могилев» организуют круглый стол для женщин-предпринимателей и молодежную стартап-школу «Как презентовать бизнес-идею». Тематические семинары с субъектами малого и среднего предпринимательства проведут во многих районах Могилевской области.

Мероприятия с участием представителей органов власти, бизнеса, субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, банковских организаций, администрации СЭЗ «Могилев», государственных организаций запланированы в Бобруйске. Так, в Могилевском театре драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича 13 ноября состоится семинар на темы: «Франчайзинг как форма развития малого бизнеса», «Workshop», «Молодежный стартап». В этот же день в гостинице «Турист» будет работать интерактивная площадка, где состоятся презентации банковских продуктов для малого и среднего бизнеса и возможностей свободной экономической зоны «Могилев», а также консультирование по вопросам создания и регистрации бизнеса, налогообложения, предоставления субсидий на организацию предпринимательской деятельности.

Всемирная неделя предпринимательства пройдет в Беларуси в седьмой раз. Ее тема в этом году — стартапы. Сегодня крупнейшая предпринимательская инициатива объединяет более 160 стран мира. Синеокая присоединилась к ее проведению в 2011 году.

Мероприятия Всемирной недели предпринимательства пройдут в нашей стране при поддержке Министерства экономики. Партнерами выступают ОАО «Банк развития Беларуси», ООО «Центр деловых коммуникаций БЕЛБИЗ» и Агентство США по международному развитию (USAID).

mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевская область 12 — 18 ноября присоединится к Всемирной неделе предпринимательства. Об этом корреспонденту сайта сообщили в комитете экономики облисполкома....
 
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