В Жлобинском районе при пожаре жилого дома погиб пенсионер

Ночью 8 ноября в Жлобинском районе в деревне Салтановка загорелся дом. Когда спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС подъехали к месту происшествия, строение горело открытым пламенем.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы был обнаружен обгоревший труп хозяина дома, пенсионера 1938 года рождения, который проживал один, сообщает gomel.mchs.gov.by .

В результае пожара огнем была уничтожена кровля, потолочное перекрытие и имущество в жилом доме. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожность при курении.

Проверку проводит следственно-оперативная группа.





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