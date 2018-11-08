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В Жлобинском районе при пожаре жилого дома погиб пенсионер

09.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Жлобинском районе при пожаре жилого дома погиб пенсионер

Ночью 8 ноября в Жлобинском районе в деревне Салтановка загорелся дом. Когда спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС подъехали к месту происшествия, строение горело открытым пламенем.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы был обнаружен обгоревший труп хозяина дома, пенсионера 1938 года рождения, который проживал один, сообщает gomel.mchs.gov.by.

В результае пожара огнем была уничтожена кровля, потолочное перекрытие и имущество в жилом доме. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожность при курении.

Проверку проводит следственно-оперативная группа.


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Ночью 8 ноября в Жлобинском районе в деревне Салтановка загорелся дом. Когда спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС подъехали к месту...
 
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Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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