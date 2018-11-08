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Жителю Солигорска грозит до 15 лет колонии за торговлю наркотиками

09.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Солигорске задержан 26-летний местный житель, которого подозревают в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта.

В тайниках задержанного нашли 1,1 грамма психотропного вещества альфа-PVP.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног 9 ноября рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Мужчина живет в Солигорске, нигде не работает. Предварительно установлено, что он делал тайники, в которых оставлял запрещенные вещества, в разных частях города. Это пока вся информация. Сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия с участием подозреваемого, проводятся следственные действия.

Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по третьей части статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта».

Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Сергей Есманович
МЛЫН.BY

 
 
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В Солигорске задержан 26-летний местный житель, которого подозревают в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта.
 
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