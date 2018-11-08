Декрет №3: индивидуальный подход к каждому

С первого января будущего года заработает обновленный Декрет №3 «О содействии занятости населения».

В соответствии с п.5 данного документа трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать услуги, определенные Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, после включения этих граждан в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

На вопросы, связанные с реализацией Декрета № 3 в нашем районе, отвечает заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, секретарь постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Валентина КУЗЬМА.

— Валентина Васильевна, какие функции выполняет комиссия по координации работы по содействию занятости населения?

— Основной задачей комиссии является координация работы по реализации норм Декрета №3, в том числе по оказанию трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, содействия в трудоустройстве; оказания консультативной, методической и правовой помощи по вопросам трудоустройства и (или) самозанятости; информированию (уведомлению) граждан о том, что информация о них содержится в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике; формированию списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание; рассмотрения заявлений трудоспособных граждан, не занятых в экономике, или членов их семей о полном или частичном освобождении таких трудоспособных граждан от оплаты услуг с возмещением затрат в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации и др.

— Кто считается занятым в экономике?

— В соответствии с пунктом 3 и 4 Положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций к занятым в экономике относятся: работающие по трудовым и гражданско-правовым договорам; зарегистрированные в качестве ИП, адвокаты, нотариусы, ремесленники, владельцы агроусадеб, а также самозанятые, уплачивающие единый налог; военнослужащие, резервисты или военнообязанные во время прохождения занятий, военных или учебных сборов, а также проходящие альтернативную службу; ремесленники и творческие работники; священнослужители, учащиеся духовных учебных заведений; те, кто производит продукцию растениеводства, ведет фермерское хозяйство; безработные, зарегистрированные в центрах занятости; те, кто воспитывает детей в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида — до 18 лет, а также троих и более несовершеннолетних детей; студенты, получающие образование на дневной форме. К трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, не относятся также граждане, с которыми прекращены трудовые отношения в течение квартала, следующего за кварталом, в котором прекращены трудовые отношения, а в случае расторжения трудового договора (контракта) по причине сокращения численности или штата работников — в течение шести месяцев с даты увольнения.

— Как подтвердить занятость в том случае, если гражданин работает за границей?

— Для подтверждения своей занятости гражданину необходимо предоставить в комиссию по месту регистрации документы, подтверждающие трудовую деятельность. Для граждан, работающих за границей, такими документами могут быть копия трудового договора (контракта) или иных документов, подтверждающих факт трудовой деятельности. При этом документы предоставляются с официальным переводом на русский или белорусский язык. Перевод должен быть официально заверен организацией, наделенной правом подтверждения правильности перевода документа в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод.

— Каким способом можно представить в комиссию документы, подтверждающие занятость?

— Граждане могут представить подтверждающие документы в комиссию лично, почтой или электронной почтой. Примерный перечень предъявляемых документов размещен на официальном сайте Лоевского райисполкома в рубрике «Содействие занятости населения».

— Какие услуги в 2019 году будут оплачиваться гражданами, не занятыми в экономике, по полной стоимости?

— С 1 января 2019 года граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать услуги с возмещением затрат на горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — на газоснабжение, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, и теплоснабжение.

— Где можно узнать информацию, включен ли гражданин в базу не занятых в экономике?

— Уточнить, содержатся ли сведения, например, о себе в базе данных, можно самостоятельно, обратившись в комиссию. Сюда же следует обратиться несогласным с включением в базу данных и в таком случае подтвердить свою занятость для исключения из нее. Первый список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, должен быть сформирован к 1 февраля 2019 года.

Но и после того, как гражданин будет включен в базу данных, он имеет право обратиться в комиссию для изменения своего статуса или освобождения от оплаты услуг с возмещением затрат в связи с трудной жизненной ситуацией.

— Что понимается под трудной жизненной ситуацией?

— Объективные обстоятельства, не зависящие от гражданина, которые он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей. Комиссией при определении трудной жизненной ситуации используется индивидуальный подход в каждом конкретном случае.

Беседовала

Татьяна Белова, «ЛК».