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Налоговая: контроль за деятельностью садовых товариществ

09.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Указом Президента Республики Беларусь определены условия создания, правовое положение и порядок осуществления деятельности садоводческих товариществ.

Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 № 50 «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.01.2017, далее – Указ №50) и Положением о садоводческом товариществе, утвержденным Указом №50, определены условия создания, правовое положение и порядок осуществления деятельности садоводческих товариществ.

Садоводческое товарищество согласно с части 1 пункта 2 Положения – это некоммерческая организация, осуществляющая свою деятельность на основе членства граждан, использования предоставленных для ведения коллективного садоводства земельных участков в целях выращивания плодовых, ягодных, овощных, декоративных и иных сельскохозяйственных культур, создания условий для отдыха и досуга, удовлетворения иных потребностей членов садоводческого товарищества.

Управление в садоводческом товариществе осуществляется в соответствии с Положением и уставом. Органами управления садоводческого товарищества являются общее собрание (собрание уполномоченных) и правление (пункты 24, 25 Положения). В компетенцию общего собрания входит установление (изменение) размеров и сроков внесения членских, целевых и дополнительных взносов членами товарищества, а также порядок приема наличных денежных средств, вносимых в качестве этих взносов (абзац 12 части 1 пункта 28 Положения).

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью садоводческого товарищества, председателя правления, казначея и других членов правления осуществляет ревизионная комиссия, которая избирается из числа его членов (пункт 51 Положения).

Ревизионная комиссия согласно пункту 53 Положения должна проверять финансово-хозяйственную деятельность товарищества не реже одного раза в год и представлять общему собранию (собранию уполномоченных) отчет.

Споры между садоводческим товариществом и его членами, а также споры между наследниками о преимущественном праве на вступление в члены, споры имущественного характера решаются судом (пункт 23 Положения).

В целом контроль за деятельностью садоводческих товариществ возложен, согласно пункту 25 Перечня контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной (надзорной) деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376, далее – Указ №510), на областные, городские (включая Минский городской), районные исполкомы, местные администрации.

Для осуществления уставных целей садоводческое товарищество может осуществлять предпринимательскую деятельность (п. 12 Положения) с уплатой налогов в установленном законодательством порядке.

Налоговые органы применительно к деятельности садоводческих товариществ осуществляют исчисление имущественных налогов (земельного налога и налога на недвижимость) физическим лицам (членам СТ) и контроль за их уплатой в бюджет, а также - контроль за полнотой, своевременностью исчисления и уплатой в бюджет налогов СТ (подоходного налога с доходов физических лиц, налога на добычу (изъятие) природных ресурсов, и, при условии осуществления предпринимательской деятельности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога при упрощенной системе налогообложения).

Ежегодно не позднее 1 мая садоводческие товарищества представляют в налоговый орган по месту регистрации сведения о размерах земельных участков их членов и лицах, имеющих льготы по их уплате земельного налога.

Члены садоводческого товарищества могут производить уплату земельного налога и налога на недвижимость как самостоятельно, так и путем внесения сумм в кассу садоводческого товарищества. Земельный налог и налог на недвижимость должен быть уплачен не позднее 15 ноября.

Суммы земельного налога, налога на недвижимость, принятые от его членов, перечисляются садоводческими товариществами в бюджет с представлением в налоговый орган сведений о принятых суммах с приложением копий платежных инструкций об их перечислении. Срок представления указанных сведений - не позднее 16 ноября.

Наряду с контролем за соблюдением налогового законодательства налоговые органы осуществляют проверку иного законодательства.

С 1 января 2018 года полномочия налоговых органов по контролю иного законодательства сокращены. Так, контроль за соблюдением законодательства о книге замечаний и предложений, за ведением кассовых операций, валютный контроль исключены из сфер контроля налоговых органов.

Таким образом, в случае возникновения у членов садоводческих товариществ вопросов в части нарушений должностными лицами садоводческих товариществ законодательства о книге замечаний и предложений, порядка приема членских взносов и их расходования, порядка оплаты и возмещения расходов электроэнергии и водоснабжения, обращения с отходами, незаконности решений нелегитимного правления и др. они имеют право обратиться в соответствующие областные, городские (включая Минский городской), районные исполкомы, местные администрации.

Вместе с тем, если по нарушениям законодательства о книге замечаний и предложений, порядка ведения кассовых операций либо по фактам незаконного принятия иностранной валюты в качестве платежного средства членами садоводческих товариществ будут предоставлены в налоговые органы достоверные данные, не требующие назначения и проведения проверки, а именно: сведения о нарушителе, время, место и обстоятельства совершения правонарушения, Ф.И.О. и адреса свидетелей, если они имеются, и пр., которые указывают на признаки административного правонарушения, налоговым органом в соответствии с пунктом 26 статьи 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в отношении виновных лиц может быть начат административный процесс.

Также налоговыми органами проводятся контрольные мероприятия по пресечению незарегистрированной предпринимательской деятельности (далее – НПД), осуществляемой физическими лицами, в том числе на территории садоводческих товариществ.

При этом, необходимо учитывать, что согласно нормам Указа Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 №337 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.01.2018) «О регулировании деятельности физических лиц» физические лица вправе осуществлять отдельные виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской деятельности, без регистрации в качестве предпринимателя, но при условии уплаты единого налога, в т.ч.:

- предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания;

- распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов;

- штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов и др.

В настоящее время контрольная работа налоговых органов ориентирована в первую очередь на предупредительно – профилактический характер. Назначение внеплановых проверок, возможно только при наличии у налогового органа информации, свидетельствующей о совершаемом (совершенном) нарушении законодательства.

При этом поручение на проведение проверки может быть дано, проверка может быть назначена Министром по налогам и сборам Республики Беларусь (его уполномоченным заместителем) при представлении заявителем документов, подтверждающих соответствующие нарушения. При отсутствии у заявителя документов, подтверждающих нарушения, он должен представить письменное согласие на дачу свидетельских показаний в отношении таких нарушений.


 
Теги: Курсы валют
 
 
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