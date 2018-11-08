Можно пить из-под крана: как очищают питьевую воду в Германии

80% жителей Германии без опаски пьют воду из-под крана: она чистая, не имеет запаха и к тому же не оставляет ржавых разводов на сантехнике. Многие удивятся, но для ее очистки не используется хлор — для этого применяется другая технология. Смотрите, как очищают воду в этой европейской стране.



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Видео с официального канала Deutsche Welle в соцсетях.