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Минское "Динамо" уволило Горди Дуайера и всех тренеров клуба

09.11.2018 14:37 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» приняло решение об увольнении главного тренера команды Горди Дуайера и всех его ассистентов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этом сезоне под руководством канадского специалиста команда проиграла 19 из 25 матчей, проведя серию из 11 поражений подряд. Сейчас «Динамо» располагается на последнем месте в Западной конференции КХЛ.

Горди Дуайер возглавил клуб в 2017 году. В прошлом сезоне команда не попала в плей-офф, заняв десятое место в конференции.

С тренером Сергеем Стасем, тренером Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым контракты расторгнуты по соглашению сторон.

— Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде. Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем что-то изменить. О том, кто заменит Горди Дуайера и его ассистентов, будет вскоре объявлено. Новый тренерский штаб приступит к работе в ближайшее время, чтобы подготовить команду к матчу против «Трактора», — прокомментировал кадровые изменения генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.

Отметим, что неделю назад председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов не исключил возможность совмещения Андреем Сидоренко постов в клубе и сборной.

— Что я думаю о совмещении? На разных этапах были разные мнения. Все зависит от поставленных задач и имеющихся в наличии хоккеистов. Не могу сказать, хорошо это или плохо. Хорошо все, что даст результат. Возможно все, а время покажет, что действительно эффективно.

Сам Андрей Сидоренко тогда отказался комментировать эти сообщения, заявив, что занят сейчас делами сборной.

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Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" приняло решение об увольнении главного тренера команды Горди Дуайера.
 
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