Беларусбанк ввел новые изменения по потребительским кредитам и займам на недвижимость

Беларусбанк ввел новые изменения в выдачу кредитов. Так, с 8 ноября банк приостановил прием заявок на получение кредитов на потребительские нужды сроком на 4 и 5 лет. Кроме того, при расчете размера кредита на недвижимость банк перестал учитывать совокупный доход близких родственников и членов семьи. Напомним, ранее банк анонсировал , что поднял ставки по кредитам на недвижимость, приостановил выдачу займов на приобретение жилья.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

— Банк приостановил прием новых кредитных заявок на приобретение жилых помещений, а также выдачу кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 4 и 5 лет независимо от способа обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, — рассказали в Беларусбанке.

Банк по-прежнему выдает потребительские кредиты сроком до 3 лет. Займы на потребительские нужды сроком на 4 и 5 лет по-прежнему можно будет получить через интернет-банкинг — единовременно через безналичное перечисление денег на текущий счет клиента. Но с 8 ноября подняли ставки по этим кредитам: на 4 года — до 15% (ставка рефинансирования + 5 процентных пунктов), на 5 лет — до 16% (ставка рефинансирования + 6 процентных пунктов). Ранее ставки составляли 13,5% и 14,5% соответственно.

Беларусбанк также поднял процентные ставки по овердрафту. Для «старых» клиентов ничего не изменится, а вот для новичков процентная ставка составляет сейчас 16% годовых (ставка рефинансирования + 6 процентных пунктов). Ранее ставка составляла 14% годовых (ставка рефинансирования + 4 процентных пункта).

Банк также при расчете размера кредита на недвижимость перестал учитывать совокупный доход близких родственников и членов семьи. Сейчас учитываются доходы только самого кредитополучателя. В банке уточняют, что решение временное, но пока неизвестно, когда будет снято ограничение.

— Условия кредитования строительства жилья с субсидированием в соответствии с указом № 240 сохраняются неизменными — ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 3%. Банк продолжает кредитовать приобретение жилых помещений, построенных по государственному заказу, в соответствии с указом № 215.

При этом все заявки на кредит, поступившие до 8 ноября, будут рассмотрены в соответствии с прежними условиями кредитования, уточняют в банке.

— При этом условия кредитования «Беларусбанка» продолжают оставаться привлекательными и сохраняют свою актуальность в сравнении с конкурентными предложениями на рынке кредитных продуктов, — рассказывают в банке.