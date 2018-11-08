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Литовские пограничники помогли задержать нарушителей границы
09.11.2018 — Разное | Светлы шлях
7 ноября по информации литовских коллег о возможном нарушении государственной границы двумя неизвестными пограничный наряд выдвинулся для проверки местности.
Спустя несколько минут вблизи населенного пункта Дайновка были обнаружены и задержаны двое граждан Литвы. Ими оказались мужчины 1977 и 1979 гг.р, проживающие на сопредельной территории в деревнях Шайкишки и Кейпунай.
Они признались, что после употребления «горячительных» напитков им пришла мысль посетить белорусское кладбище, где похоронена их дальняя родственница.
Иностранные граждане задержаны до выяснения личности. В отношении них начат административный процесс по статьям 23.29 и 23.30 КоАП Республики Беларусь (незаконное пересечение границы и нарушение погранрежима). Им грозит штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.
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7 ноября по информации литовских коллег о возможном нарушении государственной границы двумя неизвестными пограничный наряд выдвинулся для проверки местности.
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