Как самому купить авто в Германии или Литве. Пошаговая инструкция

Пошаговый план приобретения подержанного автомобиля за границей «АиФ» составил с помощью директора компании «Автогуд» Игоря НОВИКОВА.

Ехать за подержанным автомобилем, если речь идет о странах Запада, лучше всего в Литву или Германию. Например, в Литве многие говорят по-русски, оформление стоит дешево и не составляет большого труда. Эксперт не рекомендует покупать машину у физического лица: проще и надежнее работать через автохаусы.

Шаг 1. Ищем варианты

Распланировав бюджет, приступаем к анализу автомобильного рынка. Процедуру значительно упрощает то, что сегодня данные почти всех машин есть в Интернете. Самый доступный вариант - поиск через специализированные автомобильные порталы: mobile.de и autoscout24.de (Германия), ru.autoplius.lt, ru.autogidas.lt (Литва). Вводим в строке поиска интересующую нас модель, изучаем предложенные варианты.

- Исходя из своего опыта рекомендую даже не смотреть первые пять предложений. Акцентируем внимание на автомобилях, с которых впоследствии можно будет вернуть налог на добавленную стоимость (НДС). Как нерезиденты Евросоюза, мы имеем на это право. Ищите объявления, в которых указаны две цены: брутто и нетто (последняя обозначает стоимость за вычетом НДС) - если речь идет о Германии; обычная и экспортная (за вычетом НДС) - если речь идет о Литве, - говорит Игорь Новиков.

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Шаг 2. Определяемся с продавцом

Присмотрите несколько автомобилей, чтобы иметь возможность выбора. На следующем этапе важно собрать как можно больше сведений о продавце. Например, в Германии, помимо собственно немецких, действует также много автохаусов, принадлежащих иностранцам.

- Лучше всего работать именно с немецкими автохаусами, в таком случае шансы купить действительно хорошую машину многократно возрастают. Отдавать приоритет следует крупным площадкам, желательно официальным дилерам марок. Просматривая объявление, поинтересуйтесь, на каких языках говорят продавцы. Если автохаус маленький, расположен непонятно где, а персонал говорит на одном-двух языках, например, турецком и немецком, это повод задуматься. Многое можно понять по фото авто. Если оно сделано, например, на фоне лесного массива, это должно вас насторожить.

В случае с Литвой ситуация иная. Как таковых крупных автохаусов в этой стране немного, в основном небольшие площадки.

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Шаг 3. Собираем информацию

Напишите или позвоните продавцу. Спросите, доступен ли автомобиль, потому что объявление могло устареть. Поинтересуйтесь, все ли в порядке с автомобилем, если хотите сделать покупку в Германии.

- Часто в объявлениях пишут, что машина не попадала в ДТП. Многие думают, что это гарант ее хорошего состояния. На самом деле эта надпись означает только то, что авто не фигурировало в зарегистрированном ДТП, в результате которого произошло нарушение геометрии кузова, были деформированы силовые установки и т.д. При этом ТС может иметь большую вмятину на капоте или глубокие царапины.

Продавцу в литовском автохаусе задавать вопрос о состоянии авто, как правило, не имеет смысла. Едва ли вам удастся узнать всю подноготную автомобиля, утверждает эксперт.

Попросите менеджера выслать вам документы на автомобиль. Важно убедиться в том, что они вообще есть, а также получить VIN-код. При покупке ТС мы ориентируемся на дату производства. Она всегда отличается от даты регистрации. То есть вы можете купить авто, зарегистрированное, например, в январе 2014 года, а потом выяснится, что произведено оно было в 2013 году. Это повлечет за собой дополнительные расходы при растаможке. «Пробить» VIN можно для некоторых марок авто в Интернете, для других - у официального дилера в Беларуси (чаще всего небесплатно).

- Поинтересуйтесь, в наличии ли у продавца документы на автомобиль. Может получиться так, что машина, которую вы присмотрели, находится в залоге у банка. Собственник поставил ее на комиссию в автохаус, а сам в это время выплачивает кредит. Немецкие законы позволяют так делать. Бояться этого не нужно. Однако следует учитывать, что в таком случае у продавца на руках есть только малый бриф (техпаспорт в Германии состоит из двух частей: малый и большой брифы. - Прим.), тогда как большой хранится в банке. Придется провести дополнительный день за границей, ожидая, пока курьер из банка привезет недостающий документ.

Шаг 4. Торгуемся

Еще на стадии общения с продавцом начинайте торговаться. Просите скидку. Если машина стоит Ђ6000, «дежурные» Ђ200 можно сбросить почти всегда.

Шаг 5. Узнаем насчет НДС

Также до поездки оговорите с продавцом порядок возврата НДС. Надо узнать, как происходит эта процедура. Если продавец даст четкий и ясный ответ, значит, проблем с возвратом, скорее всего, не будет. А вот если продавец отвечает уклончиво, возможно, он понятия не имеет, как это работает, либо просто не хочет заниматься экспортными документами. Такое часто бывает в мелких автохаусах.

Шаг 6. Выезжаем

Вы собрали все сведения. Просчитали стоимость растаможки. Приготовили необходимую сумму. После этого можно ехать. Если речь идет о Германии, попросите продавца встретить вас на вокзале или в аэропорту. Это распространенная практика. Если вы не один, предупредите об этом менеджера. Потому что он может приехать за вами на двухместном спорткаре, и все не поместятся. Обязательно информируйте продавца о своих передвижениях. Ваше опоздание он может расценить как отказ от покупки машины.

Шаг 7. Осматриваем автомобиль

Обязательно возьмите с собой в дорогу нормальный толщиномер, предварительно откалибровав его. Также посмотрите в Интернете, какой должна быть допустимая толщина лакокрасочного покрытия интересующего вас автомобиля.

- С помощью этого простого прибора даже малосведущий в транспортных средствах человек сможет понять о машине очень многое. Так, если вы приложили толщиномер к элементу кузова и увидели, что слой лакокрасочного покрытия чрезмерно большой, напрашивается вывод о том, что этот элемент шпаклевали, значит, машина попадала в аварию. Далее начинаем тщательно осматривать поврежденный участок, проверяем болты, крепления и т.д. В ходе осмотра акцент также делаем на зазорах между разными элементами кузова. Если в машине проводился серьезный ремонт, вы это увидите.

Перед отъездом соберите все документы и обязательно сверьте VIN-код. Он, к слову, должен быть в нормальном состоянии, без видимых повреждений. Только после того, как вы убедились в том, что машина и документы в порядке, можно совершать покупку.