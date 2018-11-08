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В Светлогорском районе 16-летний бесправник на мотоцикле сбил на обочине пешехода
ДТП с участием мотоцикла и пешехода произошло 8 ноября примерно в 21.30 на дороге Светлогорск — Сосновый Бор — Полесье, подробности
16-летний бесправник на мотоцикле «Восход» при выборе скорости не учел дорожные и погодные условия и сбил шедшую по краю дороги 53-летнюю женщину.
Пешехода доставили в травматологическое отделение районной больницы. А родителям мотоциклиста теперь придется уплатить не один штраф.
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16-летний бесправник на мотоцикле "Восход" при выборе скорости не учел дорожные и погодные условия и сбил шедшую по краю дороги 53-летнюю женщину.
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