В Светлогорском районе 16-летний бесправник на мотоцикле сбил на обочине пешехода

ДТП с участием мотоцикла и пешехода произошло 8 ноября примерно в 21.30 на дороге Светлогорск — Сосновый Бор — Полесье, подробности сообщили в ГАИ.





16-летний бесправник на мотоцикле «Восход» при выборе скорости не учел дорожные и погодные условия и сбил шедшую по краю дороги 53-летнюю женщину.

Пешехода доставили в травматологическое отделение районной больницы. А родителям мотоциклиста теперь придется уплатить не один штраф.