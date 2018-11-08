С января белорусы будут возить товары из-за границы по новым лимитам. Чего коснутся изменения

С 1 января 2019 года в Беларуси еще больше урежут лимиты на ввоз товаров из-за границы для личного пользования. Это значит, что с нового года белорусы смогут беспошлинно ввозить купленных за рубежом вещей не больше чем на 500 евро и по весу не больше 25 килограммов. Количества каких товаров изменения не коснутся и что будет за превышение лимитов. Изменения предусмотрены решением Совета Евразийской экономической комиссии.



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Напомним, сейчас те белорусы, которые выезжают из Беларуси за границу реже чем раз в три месяца, могут провезти до 50 кило товаров для личного пользования, и стоимость их не должна превышать 1500 евро. Тем, кто ездит чаще чем раз в три месяца, разрешается привозить не больше чем 20 кило товаров на сумму до 300 евро.

С нового года лимиты сократятся. Так, можно будет привозить до 25 кило товара на сумму не больше 500 евро. Если у человека при пересечении границы окажется чего-то сверх лимита по стоимости или по весу, то ему придется заплатить таможенную пошлину: 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний или более дорогой килограмм.

Лимиты и нормы не распространяются на вещи, которые люди берут с собой в дорогу, то есть на вещи, бывшие в употреблении.

При этом нормы по ввозу алкоголя и табака останутся прежними. То есть каждый совершеннолетний белорус сможет привозить из-за границы по 3 литра алкоголя включая пиво. Всего же можно провозить не больше 5 литров алкоголя на человека. Но за каждый литр свыше 3 придется заплатить по 10 евро.

Что касается табачных изделий, то каждый совершеннолетний белорус может привезти до 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака. Если человек везет разные табачные изделия, то их общий вес не должен превышать 250 граммов.

Введенные лимиты на беспошлинный ввоз товаров будут распространяться на все 5 стран, которые входят в ЕАЭС. Верхнюю границу нормы на беспошлинный ввоз товаров для физических лиц устанавливает ЕЭК. Страны ЕАЭС могут сами изменять их в сторону понижения.