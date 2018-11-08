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Российские автомобили Aurus отправятся в Старый свет. Европейская премьера состоится в Женеве

09.11.2018 14:50 — Разное | Tut.by  
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О том, что компания Aurus Motors (бывший «Кортеж») собирается активно продвигать свои автомобили за пределами России, стало известно еще во время презентации бренда минувшим летом.


Главными внешними рынками для Aurus должны стать Азия и Ближний Восток, но еще в прошлом году россияне начали сертификацию машин в Европе, а не так давно, например, один из экземпляров седана Senat был замечен в Италии. Европейский дебют Aurus был запланирован на март следующего года на Женевском автосалоне — и теперь из российского Минпромторга пришло официальное подтверждение этому.

«Принято решение о проведении в рамках автомобильной выставки в Женеве европейской премьеры новых российских автомобилей класса люкс Aurus, разработанных Государственным научным центром „НАМИ“ на основе единой модульной платформы. С учетом спроса, который мы видим на автомобили сейчас, и уже оформленных предзаказов на два года вперед, можно ожидать, что премьера марки станет заметным событием Женевского автосалона», — цитирует слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова сайт ведомства.

По его словам, в Женеве европейской публике покажут седан и лимузины Aurus, которые уже были представлены на августовском автосалоне в Москве. Напомним, что на следующий год анонсирован также показ прототипа SUV Komendnat.

 
 
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Главными внешними рынками для Aurus должны стать Азия и Ближний Восток, но еще в прошлом году россияне начали сертификацию машин в Европе.
 
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