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Российские автомобили Aurus отправятся в Старый свет. Европейская премьера состоится в Женеве
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Главными внешними рынками для Aurus должны стать Азия и Ближний Восток, но еще в прошлом году россияне начали сертификацию машин в Европе, а не так давно, например, один из экземпляров
«Принято решение о проведении в рамках автомобильной выставки в Женеве европейской премьеры новых российских автомобилей класса люкс Aurus, разработанных Государственным научным центром „НАМИ“ на основе единой модульной платформы. С учетом спроса, который мы видим на автомобили сейчас, и уже оформленных предзаказов на два года вперед, можно ожидать, что премьера марки станет заметным событием Женевского автосалона», — цитирует слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова
По его словам, в Женеве европейской публике покажут седан и лимузины Aurus, которые уже были представлены на августовском автосалоне в Москве. Напомним, что на следующий год анонсирован также показ прототипа SUV Komendnat.
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Главными внешними рынками для Aurus должны стать Азия и Ближний Восток, но еще в прошлом году россияне начали сертификацию машин в Европе.
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