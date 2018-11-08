Внимание! Поменялись телефонные номера специалистов электросвязи!

Ушачский участок электросвязи

Полоцкого ЗУЭС ВФ РУП «Белтелеком»

сообщает о замене номеров служебных телефонов в связи с проводимой модернизацией телефонной сети и переключением на платформу IMS:

57250 – начальник;

57150 – приемная;

59200 – ведущий инженер ЛТГ;

52350 – инженер СГ.

Консультации абонентов, а также прием вызовов абонентов по вопросам технической поддержки осуществляются исключительно по номеру 123.

В связи с чем телефонные номера сервисной службы (59300, 50058, 58130) и дежурных электромехаников (27408, 27407) переадресованы на службу 123. В дальнейшем данные номера планируется вывести из эксплуатации.