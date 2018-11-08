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Внимание! Поменялись телефонные номера специалистов электросвязи!
09.11.2018 — Разное | Патриот (Ушачи)
Ушачский участок электросвязи
57250 – начальник;
57150 – приемная;
59200 – ведущий инженер ЛТГ;
52350 – инженер СГ.
Консультации абонентов, а также прием вызовов абонентов по вопросам технической поддержки осуществляются исключительно по номеру 123.
В связи с чем телефонные номера сервисной службы (59300, 50058, 58130) и дежурных электромехаников (27408, 27407) переадресованы на службу 123. В дальнейшем данные номера планируется вывести из эксплуатации.
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Ушачский участок электросвязи Полоцкого ЗУЭС ВФ РУП «Белтелеком» сообщает о замене номеров служебных телефонов в связи с проводимой модернизацией телефонной...
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