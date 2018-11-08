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В Вороновском районе школьный автобус врезался в погрузчик, пострадали дети

09.11.2018 15:04 — Разное | Аргументы и факты  
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В Вороновском районе школьный автобус врезался в погрузчик, пострадали дети
ГАИ Гродно и Гродненской области

Как стало известно, около 7.50 утра школьный автобус двигался по автодороге в деревне Конвелишки Вороновского района Гродненской области. В какой-то момент водитель выехал на полосу встречного движения, не заметив в тумане приближающийся навстречу погрузчик.

В Вороновском районе школьный автобус врезался в погрузчик, пострадали дети ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными в условиях тумана

В результате столкновения транспортных средств пострадал водитель автобуса, передает ГАИ Гродно и Гродненской области. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

Кроме того, в больницу на осмотр отправили двоих детей. К счастью, никаких серьезных травм они не получили и вскоре их отпустили домой.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента. ГАИ просит водителей быть особенно внимательными на дороге в условиях плохой видимости.

 
Теги: Гродно
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 9 ноября в населенном пункте Конвелишки.
 
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