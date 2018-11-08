В Вороновском районе школьный автобус врезался в погрузчик, пострадали дети

Как стало известно, около 7.50 утра школьный автобус двигался по автодороге в деревне Конвелишки Вороновского района Гродненской области. В какой-то момент водитель выехал на полосу встречного движения, не заметив в тумане приближающийся навстречу погрузчик.

В результате столкновения транспортных средств пострадал водитель автобуса, передает ГАИ Гродно и Гродненской области. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

Кроме того, в больницу на осмотр отправили двоих детей. К счастью, никаких серьезных травм они не получили и вскоре их отпустили домой.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента. ГАИ просит водителей быть особенно внимательными на дороге в условиях плохой видимости.