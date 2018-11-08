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Сайт со статистикой ООН знает предполагаемую дату вашей смерти

09.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Сайт со статистикой ООН знает предполагаемую дату вашей смерти

Сайт Population.io способен подсчитать предполагаемую продолжительность вашей жизни по дате рождения. Для этого он использует официальные демографические данные и доклады ООН — никаких гаданий, только статистика.

Сайт создали экономист Всемирного банка Вольфганг Фенглер и дизайнер Бенедикт Гросс. Сам проект запустился еще в 2014 году, однако в русскоязычном сообществе получил популярность осенью 2018 года.

Чтобы использовать сайт, нужно ввести дату вашего рождения, страну проживания и пол. Сайт покажет процент жителей планеты, которые старше или младше вас, количество людей, родившихся с вами в один день, и даже предполагаемую дату смерти.

Еще одним пунктом в данных будет рассказ о самых значимых рубежах жизни от ее начала до заката. Также сайт, опираясь на мировые показатели, покажет вероятность смерти в каждом году жизни.

Интересный факт, что крайней точкой отсчета продолжительности жизни считается первого января 1920 года. Скорее всего, таких людей осталось уже немного.

 
 
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Сайт Population.io способен подсчитать предполагаемую продолжительность вашей жизни по дате рождения. Для этого он использует официальные...
 
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