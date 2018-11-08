ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ногу с основными трендами пищевой промышленности: ИООО «Бел-ОБСТ» презентовало новые продукты

09.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
В ногу с основными трендами пищевой промышленности: ИООО «Бел-ОБСТ» презентовало новые продукты

ИООО «Бел-ОБСТ» на рынке Беларуси с 2015 года, основная деятельность компании направлена на выпуск натуральных фруктово-ягодных наполнителей для кисло-молочной промышленности.

Второй год подряд компания «Бел-ОБСТ» проводит такие мероприятия, как «Инновационные дни», приглашая на них лучших технологов, маркетологов отрасли и представителей клиентов. Также у компании есть опыт в проведении индивидуальных инновационных дней, со специальной программой, разработанной под потребности и запросы конкретного клиента с учетом его целевой аудитории.

 «Инновационные дни» посвящены:

  • анализу рынка  молочной продукции;
  • инновационным технологиям компании «Бел-ОБСТ»;
  • презентации новых вкусов фруктово-ягодных наполнителей для кисло- молочной промышленности и потенциальных клиентов компании «Бел- ОБСТ»

Так 31 октября 2018 года на территории ОАО «Савушкин продукт»( г.Брест, Республика Беларусь) компания «Бел-ОБСТ» провела очередной «Инновационный день», на котором презентовала новую продукцию.

В ногу с основными трендами пищевой промышленности: ИООО «Бел-ОБСТ» презентовало новые продукты

В современном мире полки супер-маркетов, лента Instagram и блоги на YouTube пестрят healthy food. Повсеместный вектор на здоровое питание диктует свои правила. «Бел-ОБСТ» зарекомендовала себя, как компания, которая с легкостью маневрирует в запросах рынка. Поэтому отслеживает вкусовые предпочтения потребителей и основные тренды в странах СНГ и Европы в режиме нон-стоп. Так в процессе создания новых продуктов упор был сделан на разработку наполнителей с суперфудами, а также на продукты функционального назначения, которые призваны снижать риск развития заболеваний, связанных с питанием.

Представители отдела маркетинга, закупок и технологий ОАО «Савушкин продукт» особенно отметили инновацию в функциональном питании «Бел- ОБСТ».

В ногу с основными трендами пищевой промышленности: ИООО «Бел-ОБСТ» презентовало новые продукты

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ИООО «Бел-ОБСТ» на рынке Беларуси с 2015 года, основная деятельность компании направлена на выпуск натуральных фруктово-ягодных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Внимание! Поменялись телефонные номера специалистов электросвязи!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика