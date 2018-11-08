В ногу с основными трендами пищевой промышленности: ИООО «Бел-ОБСТ» презентовало новые продукты





ИООО «Бел-ОБСТ» на рынке Беларуси с 2015 года, основная деятельность компании направлена на выпуск натуральных фруктово-ягодных наполнителей для кисло-молочной промышленности.

Второй год подряд компания «Бел-ОБСТ» проводит такие мероприятия, как «Инновационные дни», приглашая на них лучших технологов, маркетологов отрасли и представителей клиентов. Также у компании есть опыт в проведении индивидуальных инновационных дней, со специальной программой, разработанной под потребности и запросы конкретного клиента с учетом его целевой аудитории.

«Инновационные дни» посвящены:

анализу рынка молочной продукции;

инновационным технологиям компании «Бел-ОБСТ»;

презентации новых вкусов фруктово-ягодных наполнителей для кисло- молочной промышленности и потенциальных клиентов компании «Бел- ОБСТ»

Так 31 октября 2018 года на территории ОАО «Савушкин продукт»( г.Брест, Республика Беларусь) компания «Бел-ОБСТ» провела очередной «Инновационный день», на котором презентовала новую продукцию.





В современном мире полки супер-маркетов, лента Instagram и блоги на YouTube пестрят healthy food. Повсеместный вектор на здоровое питание диктует свои правила. «Бел-ОБСТ» зарекомендовала себя, как компания, которая с легкостью маневрирует в запросах рынка. Поэтому отслеживает вкусовые предпочтения потребителей и основные тренды в странах СНГ и Европы в режиме нон-стоп. Так в процессе создания новых продуктов упор был сделан на разработку наполнителей с суперфудами, а также на продукты функционального назначения, которые призваны снижать риск развития заболеваний, связанных с питанием.

Представители отдела маркетинга, закупок и технологий ОАО «Савушкин продукт» особенно отметили инновацию в функциональном питании «Бел- ОБСТ».



