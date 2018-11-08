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Выходец из Сомали устроил теракт в Мельбурне
09.11.2018 14:50 — Разное | Ежедневник
фото: tass.ru
9 ноября в деловом квартале города автомобиль врезался в здание торгового центра и загорелся. После этого на полицейских набросился человек с ножом, выкрикивая "Аллах Акбар".
В результате нападения пострадали трое прохожих. Один из них позже скончался, двое находятся в больнице с ножевыми ранениями. Полицейские ранили нападавшего, впоследствии он скончался в больнице.
Как сообщает
Личность нападавшего установлена, он переехал в Австралию из Сомали в 1990-х годах.
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9 ноября в деловом квартале города автомобиль врезался в здание торгового центра и загорелся. После этого на полицейских набросился человек с ножом, выкрикивая...
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