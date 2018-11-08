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Эхо Могилевдрева. Проверка выявила серьезные нарушения правил безопасности на предприятиях

09.11.2018 14:20 — Разное | Ежедневник  
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Эхо Могилевдрева. Проверка выявила серьезные нарушения правил безопасности на предприятиях

фото: euroradio.fm

В правительстве отметили безответственное отношение некоторых руководителей к своим прямым должностным обязанностям.

Как сообщает пресс-служба Совмина, 9 ноября в правительстве подвели итоги проверки, проведенной в рамках реализация Директивы N1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины". Проверка проводилась на опасных производственных объектах и объектах с круглосуточным и массовым пребыванием людей. Отдельно обсуждалось состояние дел в организациях концерна "Беллесбумпром" и на объектах строительства.

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров прошло под председательством вице-премьера Владимира Кухарева. Он сообщил, что на ряде объектов выявлены серьезные нарушения безопасности. «Мы увидели, что не выполняются ранее данные предписания и рекомендации надзорных органов, что говорит о безответственном отношении ряда руководителей к своим прямым должностным обязанностям», - отметил вице-премьер, напомнив о недавнем ЧП на "Могилевдреве". В результате взрыва в покрасочной камере мебельного цеха, который произошел 25 сентября, пострадали шесть человек. Одна женщина впоследствии скончалась в больнице от ожогов.

В ближайшее время, пообещал Кухарев, будут проведены дополнительные мониторинги на предприятиях.

 
 
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В правительстве отметили безответственное отношение некоторых руководителей к своим прямым должностным обязанностям.
 
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