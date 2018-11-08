Хоккейный клуб «Динамо-Минск» решил выставить на драфт отказов российского защитника Илью Хохлова.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этом сезоне он провел за клуб 20 матчей, набрав 1 (0+1) очко по системе «гол+пас» и заработав 20 минут штрафа. Его показатель полезности равен «-9».

Если в течение 48 часов никто не заберет Хохлова с драфта отказов, то «зубры» смогут отправить его в солигорский «Шахтер». К слову, сегодня в этом направлении поедет российский нападающий Артем Артемов, который за девять матчей в составе «Динамо» не набрал ни одного очка.