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Минское "Динамо" выставило российского защитника на драфт отказов

09.11.2018 15:03 — Разное | Tut.by  
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» решил выставить на драфт отказов российского защитника Илью Хохлова.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этом сезоне он провел за клуб 20 матчей, набрав 1 (0+1) очко по системе «гол+пас» и заработав 20 минут штрафа. Его показатель полезности равен «-9».

Если в течение 48 часов никто не заберет Хохлова с драфта отказов, то «зубры» смогут отправить его в солигорский «Шахтер». К слову, сегодня в этом направлении поедет российский нападающий Артем Артемов, который за девять матчей в составе «Динамо» не набрал ни одного очка.

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккейный клуб "Динамо-Минск" решил выставить на драфт отказов российского защитника Илью Хохлова.
 
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