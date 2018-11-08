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Будет чёрный дым: на Брестской ТЭЦ предупреждают об испытаниях котлов

09.11.2018 15:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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В соответствии с утверждёнными программами тепловых испытаний и диспетчерской заявкой в период времени с 13 ноября 2018 года по 23 ноября 2018 года на Брестской ТЭЦ будут выполняться испытания котлов при сжигании топочного мазута. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60479.php

Будет чёрный дым: на Брестской ТЭЦ предупреждают об испытаниях котлов

Таким образом, в указанный период времени из дымовой трубы Брестской ТЭЦ периодически, на небольшие периоды времени, будет наблюдаться почернение дымовых газов. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60479.php

Будет чёрный дым: на Брестской ТЭЦ предупреждают об испытаниях котлов

Хочется отметить, что все проходит под контролем с соблюдением установленных норм, жителям и гостям города не стоит волноваться.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60479.php

Будет чёрный дым: на Брестской ТЭЦ предупреждают об испытаниях котлов

Вот так это может выглядеть со стороны.

 
 
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В соответствии с утверждёнными программами тепловых испытаний и диспетчерской заявкой в период времени с 13 ноября 2018 года по 23 ноября 2018 года на Брестской ТЭЦ...
 
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