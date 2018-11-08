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Будет чёрный дым: на Брестской ТЭЦ предупреждают об испытаниях котлов
09.11.2018 15:34 — Разное | Виртуальный Брест
В соответствии с утверждёнными программами тепловых испытаний и диспетчерской заявкой в период времени с 13 ноября 2018 года по 23 ноября 2018 года на Брестской ТЭЦ будут выполняться испытания котлов при сжигании топочного мазута.
Таким образом, в указанный период времени из дымовой трубы Брестской ТЭЦ периодически, на небольшие периоды времени, будет наблюдаться почернение дымовых газов.
Хочется отметить, что все проходит под контролем с соблюдением установленных норм, жителям и гостям города не стоит волноваться.
Вот так это может выглядеть со стороны.
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В соответствии с утверждёнными программами тепловых испытаний и диспетчерской заявкой в период времени с 13 ноября 2018 года по 23 ноября 2018 года на Брестской ТЭЦ...
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