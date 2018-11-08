Девушка ищет логику: талоны продаёт водитель спереди, но входить там нельзя

Здравствуйте, уважаемые знатоки! Знатоки, которые устанавливают правила. Те, кто сможет мне, непутевой, объяснить логику некоторых установлений.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60477.php

Читать полностью в источнике с фото:





фото - иллюстрация

Маленькое лирическое вступление: когда-то мудрый философ Эрих Фромм заметил, что есть правила, целью которых является человек, его счастье, здоровье, будущее и т.д. А есть правила, целью которых являются правила, порядок, светлое будущее и т.д. И средством тогда становится человек.

Теперь по существу вопроса.

На днях одиноко ожидала на остановке троллейбус. Он пришел. Талона у меня не было (на остановке киоска тоже), поэтому, держа в руке копейки, стала (наивная) перед первой дверью. Но она не открылась – правило! Надпись гласила «выход».

Пока прочитала, пока дошло… рванула к средней. Ок. Троллейбус тронулся и я тронулась пробираться через пассажиров к водителю: в одной руке сумка, в другой копейки. Нас с троллейбусом вместе слегка штормило, но обошлось.

Добралась. Стою у окошка, жду следующую порцию правил, но водитель решил чуток их нарушить и не доезжая остановки открыл окошко и взял деньги. Ведь на следующей могли уже войти контролеры и объясняйся тут почему не пробил талон!!

Вопрос: почему первая дверь, являющаяся выходом не может быть входом?



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60477.php

Читать полностью в источнике с фото:





фото - иллюстрация

Если талон можно приобрести только у водителя, зачем спотыкаясь пробираться через весь салон? Почему в Польше , Германии, даже в Украине все входят в переднюю дверь, оплачивают проезд и рассаживаются в салоне, а у нас НЕЛЬЗЯ?

Думаю и даже уверена, что меня очень доходчиво и красноречиво убедят в правильности и необходимости именно такого «правильного» входа в транспорт. Ведь правила кто-то придумал и вряд ли поменяет…

Заранее спасибо за ответ.