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Останки десяти красноармейцев перезахоронили в Малоритском районе

09.11.2018 15:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Малоритском районе Брестской области сегодня состоялась церемония перезахоронения останков десяти солдат-красноармейцев, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60475.php

Останки десяти красноармейцев перезахоронили в Малоритском районе

Военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Беларуси в сентябре провели раскопки в районе деревни Карпин. Специалисты извлекли на поверхность останки десяти защитников, погибших в первые дни Великой Отечественной войны. Также были найдены два медальона. Во время их исследования удалось установить сведения об одном из погибших - сержанте Павле Дробрякове 1921 года рождения.

Останки воинов сегодня со всеми почестями перезахоронили у Кургана Славы в агрогородке Хотислав. Прах защитников предан земле под звуки духового оркестра. В церемонии приняли участие представители райисполкома, депутатского корпуса, школьники, местные жители.

"Важность этого мероприятия нельзя переоценить. Если мы не будем чтить память героев и вспоминать события более чем 70-летней давности, тогда не сможем передать потомкам правдивую историю о том, что происходило в годы войны. Наша задача - найти останки воинов, предать их земле по христианской традиции, постараться восстановить имена погибших", - подчеркнул председатель Малоритского районного Совета депутатов Олег Якубчик.

В Малоритском районе все воинские перезахоронения проводятся с 2008 года у Кургана Славы. Эта местность особенная. Там летом 1941-го бойцы 75-й стрелковой дивизии вместе с пограничниками отражали нападение немецко-фашистских захватчиков. В героическом сражении погибло немало советских бойцов. "В братской могиле в Хотиславе покоятся 37 защитников Отечества, но только имена двоих удалось установить. Всего же на территории района захоронены 560 красноармейцев, из них имена 243 известны и увековечены на мемориалах и памятниках. Поисковые работы будут продолжены и в дальнейшем", - отметил военный комиссар Малоритского района Александр Правдин.

 
 
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В Малоритском районе Брестской области сегодня состоялась церемония перезахоронения останков десяти солдат-красноармейцев, передает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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