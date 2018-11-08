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Более 600 лошадиных сил для суперкупе M8: BMW тестирует свою самую мощную серийную модель

09.11.2018 15:32 — Разное | Tut.by  
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Флагманское купе восьмой серии BMW рассекретила летом, а следом компания готовит к дебюту топ-версию M8. Ее предсерийные прототипы пока проходят ездовые испытания, а для разогрева публики баварцы уже сейчас поделились некоторыми подробностями о самой мощной и динамичной «восьмерке».


Судя по всему, M8 окажется мощнее седана M5 — по словам разработчиков, двигатель V8 с двумя турбокомпрессорами должен развивать «более 600 лошадиных сил». Точных цифр пока не приводится, но на новом M5 Competition мощность 4,4-литрового агрегата составляет 625 сил, позволяя седану набирать первую «сотню» за 3,3 секунды.

От M5 топовому купе достанется и полноприводная трансмиссия M xDrive с постоянным задним приводом и муфтой подключения передних колес. Предусмотрена и возможность отключения переднего привода — в таком режиме M8 должна сохранить заднеприводный характер (любители дрифта должны оценить). Известно также, что у M8 будет более жесткая подвеска, измененные настройки рулевого управления и расширенная колея.


О сроках дебюта M8 пока ничего неизвестно, но раньше следующего года «заряженное» баварское купе мы не увидим.

 
 
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Новое большое купе восьмой серии BMW рассекретила летом, а следом компания готовит к дебюту топ-версию M8.
 
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