Радикальные перемены: весь тренерский штаб минского «Динамо» уволили

Главный и остальные тренеры хоккейного клуба «Динамо» отправлены в отставку.

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер уволен, с тренерами Сергеем Стасем, Константином Кольцовым, Андреем Кудиным, а также с тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым контракты расторгнуты по соглашению сторон. Об этом сообщает сайт хоккейного клуба.

В клубе выразили уверенность в том, что увольнение тренеров благоприятно скажется на команде и ее результатах.

«Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде. Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем что-то изменить. О том, кто заменит Горди Дуайера и его ассистентов, будет вскоре объявлено. Новый тренерский штаб приступит к работе в ближайшее время, чтобы подготовить команду к матчу против «Трактора», — прокомментировал кадровые изменения генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.

Канадскому специалисту Горди Дуайеру 40 лет, в прошлом он хоккеист. С 2015 года он был главным тренером хорватского «Медвещака», затем работал в Швейцарии. В минском «Динамо» Дуайер с июня 2017 года. При этом в прошлом сезоне «Динамо» не вышла в плей-офф.

24 сентября министр внутренних дел и председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» Игорь Шуневич обсуждал хоккей с Александром Лукашенко, тогда же он дал карт-бланш тренерскому составу команды, но уже в конце октября появилась информация о скором увольнении Дуайера.