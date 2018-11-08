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"Бобруйскагромаш" и "Промагролизинг" подписали меморандум о сотрудничестве

09.11.2018 15:25 — Разное | Интерфакс  
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Меморандум о взаимодействии и стратегическом сотрудничестве подписали АО "Промагролизинг" (Минск) и ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" (Бобруйск), сообщили в бюро маркетинга бобруйского предприятия.

"Основными задачами данного документа стало установление тесных партнерских отношений, развитие долгосрочного и эффективного стратегического сотрудничества, развитие рынка лизинговых услуг в Беларуси, а также расширение экспортной географии сельскохозяйственной техники белорусского производства", - говорится в распространенном предприятием сообщении.

Со стороны ОАО "Промагролизинг" меморандум был подписан генеральным директором Олегом Сухих, со стороны ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" - генеральным директором Александром Еремеевым.

Действие данного документа рассчитано до конца 2019 года. "Его подписание стало новым этапом в развитии деловых взаимоотношений между сторонами, основы которых были заложены более 15 лет назад, когда была основана лизинговая компания "Промагролизинг", - отметили на предприятии.

Уже до конца этого года "Бобруйскагромаш" планирует осуществить поставку белорусским аграриям на условиях внутреннего лизинга через ОАО "Промагролизинг" сельскохозяйственной техники на сумму более Br16 млн.

"Активно стороны развивают и сегмент международного лизинга. В настоящее время в разной степени реализации находятся проекты лизинговых соглашений с конечными потребителями в Российской Федерации, Казахстане, Узбекистане, Монголии и некоторых других странах на несколько миллионов долларов", - добавили там.

В 2019 году стороны планируют расширить географию использования схемы международного лизинга, предлагаемого ОАО "Промагролизинг" при поставке техники производства "Бобруйскагромаша" в первую очередь в страны Азии и Северной Африки.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" основано в 1974 году. Предприятие производит более 80 наименований сельскохозяйственной техники для внесения удобрений, заготовки и раздачи кормов, уборки льна, прицепных транспортных средств.

ОАО "Промагролизинг" работает на рынке лизинговых услуг Беларуси с 2001 года. Компания является одним из ведущих лизинговых операторов в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Меморандум о взаимодействии и стратегическом сотрудничестве подписали АО "Промагролизинг" (Минск) и ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" (Бобруйск), сообщили в бюро...
 
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