На Куфаре продают универсам Центральный

Известный минский универсам выставили на продажу на площадке Куфар Недвижимость. Продавец — дистрибьюторско-логистический оператор "НП-Сервис", стоимость лота — 9,8 миллионов долларов.





"Центральный" — один из старейших магазинов города. Он открылся в 1953 году на проспекте Ленина, в доме, который спроектировали Михаил Парусников и Георгий Заборский. Долгое время магазин существовал под номером 13, и только в 1977 году он стал называться "Универсам “Центральный”".

Справочно: Kufar — крупнейшая в Беларуси площадка объявлений. Ежемесячно Куфар посещает более 1,5 млн активных пользователей, которые приобретают более 330 тысяч товаров, среди которых — гаджеты, автомобили, бытовая техника и недвижимость.