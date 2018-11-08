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На Куфаре продают универсам Центральный

09.11.2018 15:21 — Разное | Интерфакс  
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Известный минский универсам выставили на продажу на площадке Куфар Недвижимость. Продавец — дистрибьюторско-логистический оператор "НП-Сервис", стоимость лота —  9,8 миллионов долларов.

На Куфаре продают универсам Центральный

"Центральный" — один из старейших магазинов города. Он открылся в 1953 году на проспекте Ленина, в доме, который спроектировали Михаил Парусников и Георгий Заборский. Долгое время магазин существовал под номером 13, и только в 1977 году он стал называться "Универсам “Центральный”".

Справочно: Kufar  — крупнейшая в Беларуси площадка объявлений. Ежемесячно Куфар посещает более 1,5 млн активных пользователей, которые приобретают более 330 тысяч товаров, среди которых  — гаджеты, автомобили, бытовая техника и недвижимость.

 
 
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Известный минский универсам выставили на продажу на площадке Куфар Недвижимость. Продавец — дистрибьюторско-логистический оператор "НП-Сервис", стоимость лота...
 
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