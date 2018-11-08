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В заказнике "Налибокский" улучшили условия обитания европейского зубра

09.11.2018 15:20 — Разное | Интерфакс  
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Условия обитания микропопуляции европейского зубра, одного из глобально угрожаемых видов, улучшили в Республиканском ландшафтном заказнике "Налибокский" в рамках проекта "Ветландс", финансируемого Глобальным экологическим фондом и реализуемого Программой развития ООН в Беларуси совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В заказнике для символа страны создаются мозаичные луговые кормовые угодья среди сплошных лесных массивов. Чтобы управление этими лугами было устойчивым, проектом была закуплена и передана администрации заказника специальная техника (лесохозяйственный мульчер и энергонасыщенный трактор).

В заказнике "Налибокский" улучшили условия обитания европейского зубра

Для восстановления естественных кормовых угодий европейского зубра в поймах рек и на деградированной мелиоративной системе в урочище Тяково были удалены кустарники и оптимизирован гидрологический режим.

За 2018 год в заказнике восстановлено 146 га луговых угодий, куда уже начали выходить зубры. В рамках 5-летнего проекта "Ветландс" планируется восстановить в общей сложности 490 га таких угодий.

Сеть высокопродуктивных кормовых угодий в лесном массиве позволит избегать конфликтов с местными сельскохозяйственными организациями и местным населением, возникающих из-за ущерба, который наносят зубры, выходя на сельскохозяйственные угодья.

Благодаря проекту улучшен и туристический потенциал заказника, куда ежегодно приезжает множество белорусских и иностранных туристов для наблюдения за зубром в дикой природе. Здесь была создана инфраструктура, включающая 3 подкормочно-смотровые площадки. Это позволяет обеспечить гостям заказника круглогодичные комфортные условия пребывания в месте обитания зубров.

В заказнике "Налибокский" улучшили условия обитания европейского зубра

Кроме того, в рамках проекта "Ветландс" в 2018 г. проведен ретроспективный анализ формирования налибокской микропопуляции европейского зубра, оценена многолетняя динамика численности и воспроизводства, выполнен комплекс полевых научных исследований по оценке зимне-весеннего и летне-осеннего пространственного распределения зубров в заказнике, в том числе роли кормовых полей и сельскохозяйственных угодий в трофике зубра.

В планах – генетическое оздоровление налибокской микропопуляции зубра.

В заказнике "Налибокский" улучшили условия обитания европейского зубра

В дальнейшем проектом планируется разработка и реализация программы по обмену особями между микропопуляциями европейского зубра при наличии возможности улучшения генетического статуса налибокской микропопуляции. Для этого на основе молекулярно-генетических исследований проведут индивидуальную идентификацию особей (паспортизацию) европейского зубра и оценку генетического потенциала популяции.

Будет построено не менее 5 живоловушек для зубров, с их помощью будет собрано не менее 10 проб биоматериала. На основе молекулярно-генетических исследований отобранных проб будет подготовлено не менее пяти генетических паспортов, отображающих генетическое разнообразие и потенциал налибокской микропопуляции европейского зубра.

Полученные результаты станут основой для проведения генетического оздоровления налибокской микропопуляции. Конечной целью является обеспечение долговременного сохранения популяции европейского зубра в Беларуси.

В случае успеха эти инновационные подходы могут стать долгосрочными в борьбе с угрозой фрагментации среды обитания и в обеспечении долгосрочной стабильности популяций глобально значимых видов.

 
 
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Условия обитания микропопуляции европейского зубра, одного из глобально угрожаемых видов, улучшили в Республиканском ландшафтном заказнике "Налибокский" в...
 
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