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Беларуси и РФ следует углублять промышленную кооперацию – Мясникович

09.11.2018 15:07 — Разное | Интерфакс  
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Беларуси и России необходимо углублять промышленную кооперацию и продолжить работу над созданием равных условий для субъектов хозяйствования двух стран, заявил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович в пятницу на встрече с губернаторами Брянской и Вологодской областей.

"Безусловно, как бы мы ни говорили о каких-то союзных подходах, все равно это два государства, и каждое правительство стремится как-то поддержать, защитить, своих (субъектов хозяйствования – ИФ) отстоять… Но я думаю, что успех действительно в глубокой промышленной кооперации", - сказал М.Мясникович.

"И несмотря на то, что мы в определенной степени уже все "рыночники", излишнюю конкуренцию надо внедрять очень аккуратно", - продолжил он.

Как заметил М.Мясникович, на V Форум регионов Минск и Москва выходили с готовностью решить задачу, связанную именно с унификацией и гармонизацией законодательств двух стран. "Поэтому если мы добьемся того, чтобы унификация и гармонизация работали как положено, я думаю, что выиграют обе стороны", - полагает спикер.

Наряду с этим М.Мясникович обратил внимание, что на фоне формирования общих рынков без изъятий условия работы совместных предприятий должны быть более предсказуемыми.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларуси и России необходимо углублять промышленную кооперацию и продолжить работу над созданием равных условий для субъектов хозяйствования двух стран, заявил...
 
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