Ученые рассказали, как гаджеты влияют на сон детей

Ученые из Оксфордского университета заявили, что время, проведенное детьми у экранов своих гаджетов, практически не влияет на продолжительность их сна. Ранее в научном сообществе было принято другое мнение. Об этом сообщается на сайте Оксфордского университета.



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В новом исследовании британские специалисты основывались на опросе, проведенном в 2016 году их коллегами из США. У более 50 тысяч родителей со всей страны спросили, сколько времени их дети проводят за дисплеями своих смартфонов и компьютеров, а также как они спят.

По итогам той работы выяснилось, что от 50% до 90% детей школьного возраста не высыпаются — причиной тому назвали отрицательное воздействие гаджетов. Но в новом анализе эксперты из Оксфорда это опровергли. По их мнению, разница между детьми, проводящими с «умными» устройствами восемь часов в день, и теми, кто вообще не пользуется гаджетами, «незначительна».

Среднее время сна у первой группы составило 8 часов и 21 минуту, у второй — 8 часов и 51 минуту. Эксперты сделали вывод, что каждый час экранного времени сокращал ночной сон на 3−8 минут.

Авторы работы пришли к выводу, что режим дня влияет на здоровый сон гораздо сильнее, чем использование гаджетов.