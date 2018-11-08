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Уволен главный тренер ХК «Динамо-Минск» Горди Дуайер

09.11.2018 15:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» сообщил об уходе тренерского состава. Информация об этом размещена на официальном сайте белорусской команды.  

Главный тренер Горди Дуайер уволен. Мужчина возглавил клуб в 2017 году. В нынешнем сезоне под его руководством команда проиграла 19 из 25 матчей, а также установила новый антирекорд – 11 поражений подряд. В предыдущем сезоне игроки «Динамо-Минск» не попали в плей-офф.  

По соглашению сторон команда рассталась с ассистентами Дуайера – тренерами Сергеем Стасем и Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым.  

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:  
Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем что-то изменить.  

Кто займёт освободившиеся должности станет известно в ближайшее время. Новый тренерский штаб приступит к подготовке команды к матчу с ХК «Трактор».  

В конце октября у «Динамо-Минск» сменился генеральный директор. 

О новом руководителе клуба рассказали его юные подопечные – подробнее здесь.  
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» сообщил об уходе тренерского состава. Информация об этом размещена на официальном сайте белорусской команды.  
 
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