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Уволен главный тренер ХК «Динамо-Минск» Горди Дуайер
Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» сообщил об уходе тренерского состава. Информация об этом
Главный тренер
По соглашению сторон команда рассталась с ассистентами Дуайера – тренерами Сергеем Стасем и Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым.
Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Кто займёт освободившиеся должности станет известно в ближайшее время. Новый тренерский штаб приступит к подготовке команды к матчу с ХК «Трактор».
В конце октября у «Динамо-Минск» сменился генеральный директор.
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Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» сообщил об уходе тренерского состава. Информация об этом размещена на официальном сайте белорусской команды.
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