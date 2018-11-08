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«Для меня важно встретиться именно с молодёжью». Алан Вулф провёл встречу со студентами БГУ
Новости Беларуси. Перспективы вступления Беларуси в ВТО и будущее этой организации 9 ноября обсуждали в Белгосуниверситете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заместитель генерального директора Всемирной торговой организации встретился со студентами факультета международных отношений. Он прочел лекцию, затронул вопросы важности сохранения и совершенствования многосторонней торговой системы и будущего реформирования ВТО. А после студенты и преподаватели смогли задать интересующие их вопросы.
Ответы на вопросы о возможных векторах развития нашей политики, во вступление в ВТО. Возможно, какие-то новые рычаги появятся. Также узнать о возможностях после вступления в ВТО, возможно, на более расширенных условиях.
Беларусь – это полноценная часть мирового сообщества. Я считаю, что наша страна должна соответствовать основным векторам развития. Как Беларуси будет полезно членство в ВТО, так и ВТО будет получать определенные преимущества от Беларуси в своем составе.
Алан Вулф, заместитель генерального директора ВТО:
Алан Вулф впервые с визитом в нашей стране. Накануне он провел переговоры с вице-премьером Александром Турчиным и представителями ряда министерств. Основной вопрос – скорейшее присоединение Беларуси ко Всемирной торговой организации.
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«Для меня важно встретиться именно с молодёжью». Алан Вулф провёл встречу со студентами БГУ
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Новости Беларуси. Перспективы вступления Беларуси в ВТО и будущее этой организации 9 ноября обсуждали в Белгосуниверситете, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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