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«Есть серьёзные претензии». МЧС выявил нарушения на крупных предприятиях Беларуси

09.11.2018 15:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Серьезные нарушения на ряде крупных предприятий выявил мониторинг МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о реализации Директивы Президента №1 – то есть вопроса дисциплины и обеспечения безопасности на производстве.

«Есть серьёзные претензии». МЧС выявил нарушения на крупных предприятиях Беларуси

Оценку результатам проверок дали в Минске на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров.

Внимание к этой теме неслучайно. Соблюдение безопасности на предприятии – одна из главных задач, которые стоят перед руководителями. Отдельно комиссия обсудила состояние дел на стройках, а также в организациях концерна «Беллесбумпром».

«Есть серьёзные претензии». МЧС выявил нарушения на крупных предприятиях Беларуси

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Выявлен ряд серьезных нарушений со стороны отдельных предприятий. Я считаю, что это в первую очередь степень ответственности руководителей предприятий, которые должны обеспечить необходимый уровень безопасности на подведомственных объектах.

Есть серьезные претензии к «Гомельдреву», к ряду предприятий – это Минский мясокомбинат. Кроме того, мы смотрели не только производства, но и условия жизни проживающих людей в ведомственных общежитиях. Там мы тоже увидели определенные нарушения.

Также комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудила проведение единого дня безопасности. В масштабах всей страны такие мероприятия впервые будут приурочены к 1 марта – Всемирному дню гражданской обороны.

«Есть серьёзные претензии». МЧС выявил нарушения на крупных предприятиях Беларуси

«Есть серьёзные претензии». МЧС выявил нарушения на крупных предприятиях Беларуси
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Серьезные нарушения на ряде крупных предприятий выявил мониторинг МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о реализации...
 
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