На Youtube удалили почти все ролики политического блогера Nexta. Пожаловалась Белтелерадиокомпания

Видеоблогер Степан Путило, известный под никнеймом Nexta на Youtube, остался с практически полностью пустым каналом. Из-за жалобы Белтелерадиокомпании почти всего его ролики удалили, пишет «Наша Нiва». Часть из них убрал сам блогер из-за разбирательств − у него уже было два предупреждения от сервиса.

Степан записал видео, где подробно рассказал историю. Сначала ему поступила жалоба от СТВ за то, что он использует логотип телеканала в своих видео, потом − от Белтелерадиокомпании. Но Youtube ничего не делал. Тогда гостелеканалы пожаловались на нарушение авторских прав − якобы блогер использовал их продукт в своих видео. Это привело к удалению двух роликов.

Потом к «атаке» присоединился канал ОНТ, Youtube заблокировал ещё два видео. Остальные ролики убрал сам блогер, опасаясь жалоб. По правилам сервиса, после получения третьей жалобы канал блокируют − а у Степана было уже два.

Блогер не считает, что нарушал авторские права. По его словам, он лишь цитировал видео. А это, по его мнению, разрешено законодательством Беларуси. Но Youtube в своих решениях ориентируется на американское законодательство.

Степан − сын журналиста «Белсата» Александра Путило. Парень сотрудничает с этим же телеканалом под псевдонимом «Степан Светлов». Известен же он стал благодаря своему Youtube-каналу Nexta, на котором сейчас есть 192 тысячи подписчиков. Блогер записывал ролики с кричащими заголовками, где много говорил о политике и жизни в Беларуси, часто критиковал Александра Лукашенко. Степан использовал видео гостелеканалов, но добавлял к ним свои комментарии.

Сейчас на канале осталось лишь несколько видео. Остальной контент удален.

Степан Путило живёт и учится в Польше. Зимой в квартире его родителей в Минске прошёл обыск. Это было связано с деятельностью блогера − на него пожаловались за оскорбление в адрес Александра Лукашенко.